CAFT manera cu e ta awo lo conoce cambio

E gobierno cu a sinta prome, semper a bisa algo y ta haci algo. Cosnan a bay for di man y ora di haci esaki, ta kibra e confiansa entre Den Haag y Oranjestad. Y ora cu’n gobierno nobo sinta, Hulanda ta wak e gobierno nobo cu desconfiansa. Aruba ta bou di supervision financiero, CAFT, cual no a cumpli cabalmente cu su trabao y lo bin cambio den esaki. Minister di Finanzas, Economia y Cultura, mr. Xiomara Ruiz- Maduro ta splica.

Pa loke ta trata presupuesto di 2018 y 2017, gobierno di Gabinete Wever- Croes a sali afo y a bisa di biaha, cu nan no por cumpli cu e normanan, stipula den e parti di supervision y a splica e motibonan tampoco. No a bay gaña ariba e situacion y a bisa e berdad. Pero ainda e berdad ey no ta suficiente pa nan. Claramente, gobierno a haci nan huiswerk, CAft a duna nan comentario y gobierno a haci cierto cambionan. Dus, segun e minsiter, Hulanda no tin pia pa para ariba dje, ya cu no tin motibo pa bin cu’n KB. Un KB ta si no ta haci algo corecto, si bo no ta haci algo pa remedia e situacion den cual bo ta. Hustamente esey ta loke gobierno ta haciendo, remediando e situacion cu nan a hereda y nan ta trahando ariba dje.

Pa ta sincero, pa ningun gobierno, pa ningun politico, no ta facil pa manera cu bo yega, mester tuma decisionnan cu no ta popular. Esey ta algo cu drs. Raymond Knopps, como politico ta admira di e gobierno aki, cu a sali y haci lo corecto pa e pais akinan. Esaki ta mustra madurez den politica, cu ta loke Aruba mas tin mester di dje. Na ningun momento den e combersacion cu a hiba na Hulanda, no tabata tin menasa di KB, pasobra segun e minister, si bo ta haciendo e parti akinan, dor di sali bisa con e situacion ta. Bo ta traha cu e realidad y bo ta presenta un plan balansa . No ta solamente cu ta bisa cu ta hisa entrada di bo pais, pero ta haci ehercicionan tambe di gastonan cu mester wordo baha, segun e mandatario a splica.

Den e rapport di CAFt nan ta papia di e aparato gubernamental, pero esaki mester ta a base di dialogo. No por bay kita hende for di trabao y pa despues e mesun hendenan aki mester bay den e pool social, cobrando onderstand. E ora ta tapa un buraco, creando un otro buraco. Esaki lo crea problemanan social grandi cu lo yega Den Haag tambe, y esey ta locual cu Den Haag mes tampoco no kier, segun minister Xiomara Ruiz- Maduro.

Na nos pais tambe mester bay tene un dialogo, kico ta e solucion y kico pa haci pa cu e situacion di e gastonan aki. Di otro banda, kico ta bay bira di e CAft, e ley ta caba na 2018. Hulanda a duna caba di conoce cu nan lo kier pa e supervision aki sigui, pero mas cu claro, cu e ley tin cu wordo adapta, pa locual ta bira e normanan cu Aruba mester tene su mes na dje. E normanan cu tabata tin den dje, tabata normanan realistico, y IMF mes a indica cu e normanan tabata “doom to failure”. Pero CAFt di locual pueblo a spera di dje, tampoco a duna resultado. Y den esaki Sr. Knopps mes ta admiti, cu CAFt no a duna e resultado desea y cu e situacion a bira pio bou di nan supervision.

Actualmente locual ta e nivel di e parti di ambtenaar, ta negociando cu Hulanda, pa kico ta bira e continuacion pa locual ta e plan cu gobierno kier hiba, manera stipula den e memorandum Financieel- Economisch, paso no ta solamente e parti financiero gobierno tin cu trata, pero hunto cun’e, e parti economico tambe ta importante. Dus e modelo economico, cu gobierno ta ariba dje, eyann tin cosnan cu tin cu pasa tambe. Tin mester di un economia cu ta florece pa asina por yuda e parti di e finanzas di bo pais. No por haci un banda so y e otro no ta mishi cun’e. Aki ta caminda cu e negociacion tin cu sigui y esaki lo tin cu desemboca den un protocol con ta sigui e proximo temponan.

Mas aleu, e mandatario a splica tambe cu nan ta trahando ariba un organo di Aruba mes, pa loke ta supervision. Esaki ta pa como pais tin esaki na su luga. Tin e parti aki tambe institui akinan. Si e supervision no a surti, esey kiermen cu lo bin otro hende den e hunta di CAft. Algun hende nan tempo ta caba, y lo mester bin otro hende na nan luga. Con esaki ta bay tuma luga, ta den negociacion ainda. E unico importancia, si tin un gobierno, den e caso di e gobierno actual, cu tin un plan, cu tin e seriedad pa atende cu e asunto, e ora pakico mester tin un supervision e ora?

Hecho ta cu Hulanda kier esey, ya cu esey ta dunanan e trankilidad cu Aruba ta bayendo den e direccion caminda cu mester bay pa un finanzas publico manehabel. Pero esun mas improtante ta e parti di e trankilidad cu esaki ta duna e mundo financiero, inversionistanan cu ta mira cu na 93 ct di locual cu Aruba ta despues cu a haci huiswerk, ta yega na 90 ct di 100, Aruba ta para hopi zwak. Locual ta duna Aruba credibilidad financiero ta cu Aruba ta cay bou di Reino Hulandes y ta bou di supervision akinan, cu ta duna nan trankilidad cu si algo bay robes mes, cu Hulanda ta cay aden y ta para garantia pa locual ta pasando. Esey ta e unico motibo pakico e ora e supervision di e manera cu e ta regla asina aki, ta algo cu lo sigui pa e añanan nos dilanti. Pero no manera cu nos conoce aworaki, ya cu tin cierto cambionan cu mester wordo haci.

Aruba mester tuma e postura di asumi nos mesun responsabilidad pa drecha e situacion, a pesar di cu ta otro ta esun cu a haci e desaster, e no ta kita e responsabilidad di gobierno pa drecha e situacion di nos pais, pa por haci’e manehabel. Minister Xiomara Maduro no ta di acuerdo pa tira e responsabilidad den scochi di otro hende, ya cu esey ta locual a hinca Aruba den e situacion precario aki, y pueblo ta sinti e mal maneho financiero aki. Placa no ta bay na unda cu nan mester bay, nan a bay na cosnan cu no tabata tin mester. Aworaki, e fase ey, gobierno no por keda henter ora ariba esey, ya cu nan mester traha pa por drecha e situacion di un manera e ora, cu pueblo por tin e confiansa di por tin un finansas publico cu ta wordo maneha adecuadamente, na nan bienestar. Asina minister di Finansas, Economia y Cultura, Sra. mr. Xiomara Ruiz- Maduro a termina bisando.

