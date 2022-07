Diaranson atardi prome minister di Aruba durante un conferencia di prensa extraordinario a duna informacion riba e carta cu nan a ricibi di CAFT. E topico aki ta Aanwijzing. Prome Minister a informa cu ora a ricibi copia di e carta cu nan a manda pa RMR cu ta e conseho di minister di Reino, unda segun CAFT cu Aruba no a mustra e disponibilidad pa hisa e entrada aun mas y pa baha gasto.

Claro ta algo cu ta lamenta y ta purba evita y prome minister a bisa cu nan no ta di acuerdo cu e ponencia aki. No ta prome biaha cu ta haya un conseho y e ta un procedura normal den cuardo di supervision y cada biaha cu bo haya esaki bo tin cu para keto y pone atencion na dje.

Prome Minister a reuni di biaha cu secretario di estado y a toca e tema aki y el a informa claro un Aanwijzing no ta bin di biaha y ta sigui na mesa cu Hulanda cu CAFT y BZK y esfuerzo di parti Aruba pa evita bin cu Aanzijwing y si pa mala suerte no logra convencenan riba nos puntonan y por sigura cu lo bringa esaki y nos no tin ningun miedo y lo bringe cu determinacion.

Un di e puntonan cu a reuni na varios ocasion cu CFT ta e gastonan di personal y segun CFT e gastonan no ta bahando tur aña y a pidi CFT pa saca nan cifra pa mira esakinan y nos tin e cifranan di nos cu a keda aproba pa parlamento di Aruba y e cifranan aki ta mustra un reduccion desde 2018 di un protocol cu a keda cera.

Un di e otro puntonan di CFT ta impuesto, segun CFT nan no a haya splicacion for di departamento di impuesto dicon tin cierto impuestonan ta kedando atras, ora prome minister a bay busca informacion for di e directora di impuesto y a informa e mandatario di tur e informacionnan cu nan a manda CFT. Prome Minister a informa cu aki tin un gap di comunicacion pa traha riba dje.