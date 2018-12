Cada “recomendacion” di CAft ta wordo completa pa cambionan “sorpresivo” den gobernacion

Dia 3 di december Sinterklaas a haci acto di presencia tempran na Marriot hotel. Gobierno, den su empeño pa “reduci” gasto a prefera di presenta e “Reforma Fiscal” na un hotel luhoso en bes di a haci esaki den e sala di reunion di gobierno.

Net prome cu e presentacion aki nos a wordo sorprendi atrobe cu e noticia di e nombracion di un director nobo pa DIP, acompaña cu nombracion di varios empleadonan publico nobo den e aparato gubernamental cu ya tin un sobrepeso. Igualmente minister Otmar Oduber a sigui cu su campaña miyonario di nombracion na e compania Serlimar cu parce tin un fondo financiero basta exclusivo, ya cu ta haci promocion por mayor y detal, usando compania di hendenan hopi cerca di dje, atrobe sin ningun tipo di destaho publico.

Sorpresa parce di a bira e palabra di moda pa e gobierno POREDmep. Esaki hunto “of course” cu e palabra magico “LEASE” en bes di PPP.

Nos a wordo confronta cu sorpresa dia 8 di november ora CAft a manera adverti gobierno cu lo bin medida si no sigui e recomendacionnan haci door di CAft. Sorpresivamente 2 siman despues, dia 22 di november ta cera un convenio (protocol) cu Hulanda na unda Aruba a perde mas autonomia y e control di parti di CAft a bira mucho mas obvio y strangulante.

Con gobierno ta reacciona? Dia 23 di november nos por a tuma nota den “NoticiaCla” cu minister-president ta laga sa di lo laga investiga CAft, pasobra e ta disfunciona. E ora ey ta incomprendibel cu si bo sa cu CAft no ta sirbi, dicon a core firma e protocol dia 22 anto, cu te hasta a duna Caft mas poder di moda cu el a bai sinta no solamente den stoel di gobierno pero mas tristo den esun di Parlamento tambe?

CAft a “spanta” asina hopi cu dia 28 di november ta “conseha” gobierno pa reduci pa 2018 ainda 1.7 miyon florin y Minister-President y Minister di Finanzas a declara di lo no por cumpli cu e “recomendacionnan” haci.

Atrobe ta surgi e pregunta cu si dia 22 di november tabata sa cu lo no por cumpli cu e conseho cu CAft a duna anteriormente, dicon a firma toch dia 22 di november? Esaki ta pa hunga populista cu pueblo? Hunga tiger di papel y mientras ta keda yena e aparato cu hende y sigui complace cu friends & family pa asina ey keda den guera cu CAft dor di no cumpli cu palabracionnan haci?

E protocol en bes di trece paz y trankilidad, parce di a trece mas condicionnan estricto cu gobierno lo mester cumpli cu n’e. E paz parce di tabata mas bien dirigi pa Hulanda y no pa Aruba, pasobra awor a bira mas cla cu CAft ta manda y Aruba mester obedece al pie de la letra. Y esaki ta wordo demonstra cu e hecho cu den e prome fase di e Reforma Fiiscal a inclui e grondbelasting. Na augustus 2018 CAft a trese padilanti su preocupacion cu e aumento di gasto di personal, pero tambe a mustra riba e hecho cu grondbelasting no ta wordo cobra drechi y

manera “de braafste jongetje in de klas”, ata gobierno ta bin cu reforma di grondbelasting.

E rebaho di 60% riba e dividend-belasting ta laga mi corda riba e privilegio cu ex-minister Tico Croes a yega di duna algun di su amigonan. E asina yamá “DIVIDEND-SPECIAL”!!! Straño ta cu CAft den su conseho di augustus ultimo no a conseha nada al respecto. Atrobe esnan cu a sinta cobra miyones na interes paso no a paga e belasting aki, awe un biaha mas ta haya un rebaho di 60%. For di unda gobierno ta bay saca e deficit aki? Pasobra tur tempo e sumanan aki ta wordo poni ora di traha begroting como “uitstaande ontvangsten” di belasting.

Gobierno rebahando e dividend-belasting te na 10% parce di ta cumpli cu nan partnernan liberal den e coalision, mescos cu VVD a bin ta haci na Hulanda den gobierno. Atrobe parce di a sucumbi.

Ta mas cu obvio cu e gobierno di Aruba pa consumo local ta haci comosifuera ta sapatea un poco y ta hasta cuestiona e modus operandi di CAft, pero den combersacion cu Hulanda nos gobierno ta mas bien usa un tono mucho mas submisivo y Hulanda ta sigui cu su maneho neo-colonial.

E ta un duele di waak con e partido di Betico Croes d.f.m. a para bira un “papieren tijger” y con e ta den gara di e Scorpion cu ta sigui gasta placa na su antoho y e pueblo lo mester bai sufri atrobe.

Den varios declaracion gobierno a priminti cu e Reforma Fiscal lo a bin pa ALIVIA TUR pa motibo di e “crISIS-heffing” y cu TUR hende lo bai conoce un REBAHO. Lastimente nos ta constata cu esaki no ta e caso. Gran cantidad di conciudadanonan lo bai sinti e efecto di e Reforma Fiscal aki cu na prome instante a mustra cu ta algo hopi positivo pa TUR hende pero poco poco ta bin resulta cu esaki lo ta pa un “happy few” so.

