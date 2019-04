Punto basico 3 di e vision pedagogico “Sea realistico”

Na 2016 a institui un comision consistiendo di e siguiente organisacionnan: Tienda di Educacion, Fundacion pa Nos Muchanan, Fundacion Respetami, Stichting Wit Gele Kruis y Departamento di Asunto Social. E meta tabata pa formula un vision pedagogico pa Aruba cu ta consisti di 6 punto basico.

E vision pedagogico di Aruba ta consisti di 6 punto basico. E meta ta pa tur hende na Aruba y specialmente tur mayor cera conoci cu e 6 puntonan basico pasobra lanta un mucha ta responsabilidad di nos tur.

Awe nos lo duna un splicacion mas amplio riba e punto basico 3 cu ta bisa: Sea realistico. Esaki ta palabranan basta grandi y no tur ora ta directamente cla kico e palabra aki ta nifica. P’esey nos lo duna boso algun ehempel.

Cada mucha ta desaroya den su mesun tempo. Abo como mayor sa miho kico bo yiu por y no por, bo lo percura cu e manera con bo ta guia bo yiu lo pas na su desaroyo.

E ta hopi importante cu abo como mayor ta haya informacion adecuado con e desaroyo di un mucha ta cana, pa bo sa kico bo por spera di bo yiu. Semper keda corda cu cada mucha mag desaroya den su mesun tempo.

Cada edad tin diferente punto importante kico un mucha por haci y mag haci.

Tur hende sa cu un baby no por core ainda, e mester siña cana prome.

Un mucha cu ta cuminsa come lo haci un morspot.

Un kleuter cu ta cuminsa bay scol no por corta papel nechi pero den un par di luna e lo logra sigur cu si.

Un mucha cu ta bay scol basico ta gusta hunga cu amigonan pero ainda e ta haya dificil pa parti su co’i hunga cu otro mucha.

Un hoben kier dicidi tur cos riba su mes, e sa splica bo tur cos hopi bon pero pa wak e consecuencia di su escogencia ta hopi dificil ainda.

Un biaha mas: E ta hopi importante pa observa bo yiu bon na momento cu bo kier siñ’e algo nobo of cu e mester purba haci algo nobo. Si bo yiu no ta logra di biaha, no ta ningun problema, motiva bo yiu y dun’e specialmente compliment pa su esfuerso. Si bo yiu ta sinti insigur y no kier purba facil haci algo nobo, abo mester acepta esaki y yuda bo yiu door di haci e cos nobo den stap chikito pa e por custumbra. Percura cu bo t’ey pa bo yiu den situacionnan asina, haci cos nobo hunto sin hopi presion di bo banda.

Den e desaroyo na scol of den deporte abo no ta e unico cu ta hunga un rol den e guia con bo yiu ta siña of experimenta. Percura cu boso, mayor-docente of mayor-coach ta palabra bon kico ta wordo spera di bo yiu. Tin biaha abo ta exigi di mas, tin biaha e docente of coach ta exigi di mas. Hasta tin biaha bo yiu ta exigi di mas di su mes.

Tambe sea realistico di bo mesun desaroyo como mayor, bo ta un hende y tambe bo mes mester siña y experiencia cada fase di e desaroyo di bo yiu. Esaki ta gasta tempo, energia y atencion.

Tur hende por haci fout, sea ta abo como mayor of bo yiu. No rabia di biaha si bo yiu no ta logra aunke bo sa cu e lo por haci’e, dun’e un chens pa purba y apoy’e den su esfuerso.

Nos sa cu tur e ehempelnan ta zona conoci, pero nos ta ripara cu tin biaha door di tur cos ta bay automaticamente of sin pone atencion na e lantamento di nos yiunan no ta bay bon tur ora. Tambe nos sa cu tur mayor ta hopi druk y tin basta stress den bida diario. Bo trabou, e lantamento di bo yiu, bo mesun bida social, bo situacion financiero etc. Nos ta pensa pa e bienestar di nos yiunan, e ta hopi importante cu nos ta bira consciente tocante con nos kier lanta nos yiunan compara cu con nos ta lanta nan.

Pa sosten of conseho semper por tuma contacto cu Fundacion Pa Nos Muchanan na telefon

588-0856 of Tienda di Educacion na telefon 161 cu ta gratis.

Comments

comments