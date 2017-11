Cada mayor ta liber pa educa nan yiu

Mayornan ta liber pa educa nan yiu, no tin ley cu ta regula of obliganan con pa cria e yiunan. Ley ta proteha contra maltrato. Pero discusion ta ki ora ta maltrato, maltrato ta bati, ki ora, con hopi, esey semper ta un discusion. Pero con ta educa un yiu, ki uzo di idioma, esey ta e dificultad hopi biaha pa mayornan. Sra. Sasha Geerman, di Departamento di Asuntonan Social ta amplia mas ariba esaki.

Sra. Geerman a sigui bisa cu loke ta haci;e hopi mas dificil, ta ora cu mayor no tin conocemento di e fase di desaroyo. Ta un problema existente rond mundo, unda cu e mayor kier drecha e mucha ora nan ta pafo di cas. Ora di den supermercado, un mucha benta tur loke ta den un reki, bent'e abao, esey no ta su prome biaha. Berdad ta cu mayornan no a bin cu un guia con pa cria e mucha, pero un mucha su educacion mester sali principalmente for di su cas. Ta importante pa tin sosten na mayornan. Pa varios aña caba, ta promove educacion positivo.

Disciplina consciente ta un di nan. Sra. Helen Guda a haci un tremendo trabao den e ultimo 20 añanan pa promove esaki. E forma di educa mucha aki ta na IPA, na un Trai Merdia, cursonan regular pa muchanan di tur edad. Actualmente Departamento di Asuntonan Social tin un curso di Disciplina Consciente, un cooperacion hunto cu Sra. Helen Guda, duna na mayornan cu ta cliente cerca nan. E forma di sosten t'ey, no mas e no ta obligatorio. Ta keda na cada mayor si e ta desea di siña mas con esey ta, segun Sra. Sasha Geerman, di Departamento di Asuntonan Social.