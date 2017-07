Cada ambtenaar mester sa te ki grado por saca informacion di gobierno

Cada trahado publico mester sa su regla y compromisonan cu e tin cu pais Aruba y Departamento di Recursonan Humano no por bisa un empleado publico kico pa hasi. Sra. Omaira Lares Directora di Departamento di Recurso Humano ta amplia.

Nan no ta bay ariba e comentario di sindicato, pero na ningun momento niun departamento di gobierno a duna comentario ariba rednan social contra gobierno. Locual cu ta importante pa mustra cu den articulo 47 di LMA, ta duna cu bo mester atende bo mes como un bon ambtenaar, y articulo 62 y 63 tin di haber di e obligacion di confidencialidad. E dos articulonan, mirando cu tur ta biba den mundo den medionan di comunicacion awendia, nan mes ta traha cu tur sorto di media pa duna y busca informacion over di nan trabao. Nan a bin cu un maneho cu a conta solamente di Minsterio di Financia y otro departamentonan a hay’e pa nan informacion, cu ta un codigo di conducta, con bo ta atende bo mes den medionan social. Esey segun Sra. Lares, por ehempel, cu nan no a hay’e asina no mas. E ta algo cu despues di diferente estudio y tambe nan a bay Hulanda aña pasa como parti di modernisacion di diferente reglanan di empleado publico. Nan a yega na esaki tambe, den cuadrdo di integridad.

Sra. Lares a sigui splica cu den e codigo di conducta ta bisa cu bo funcion como empleado publico, ta un funcion di ehempel. Bo no por traha den Departamento di Recurso Humano y bo ta duna bo comentario, pero no por insulta of menasa hende. Esey ta reglanan normal, no solamente como empleado publico, pero como un hende cu ta biba ariba un pais. Reglanan normal, di atende cu otro. Esey ta e liña grandi cu nan kier a mustra den e codigo di conducta y con ta anda cu rednan social. Bo por duna bo comentario pero bo no ta bay lastra ningun hende, bo ta keda e normanan cu ta normal pa bo atende ariba un red social.

Na momento cu bo ta bay saca informacion confidencial di un departamento dus bo ta saca un nota di maneho, cu bo ta “leak” esaki den prensa, of cu bo ta menasa un hende. E hende aki por haci un denuncia na e autoridadnan. Pero si loke bo ta haci ta pasa di lo normal, ta pidi bo hefe pa papia cubo y mustrabo ariba e consecuencianan ariba loke bo ta haciendo. Pero mester set up un disciplinaire straf contra hendenan asina. Tin diferente casonan cu a sosode, cu comentarionan ariba Facebook, durante eleccion pasa, a menasa un minister y a detene e persona aki. E biaha aki e caso no ta asina, pero lastra, menasa y susha nomber di un hende, esaki no ta nada bunita.

Sra. Lares a bisa cu si e persona haya su mes cu e ta contra di reglanan, e por pidi pa un procedura disciplinario. Den un caso asina, p.e. Un trahado di DOW a haci algo, contra di un trahado di DRH, pro yega pa pidi y mustra kico ta pasando. E director di DOW tambe por manda bisa, cu e persona ta haciendo cosnan for di sla, unda cu e lo por wordo geschorst. E ta bay conforme reglanan, unda cu e empleado publico ta wordo yama “ter verantwoording”. Aki e por duna su banda di e storia, y a base di esey, ta evalua si ta dun’e straf, of ki tipo di straf lo duna e empleado publico aki, segun Sra. Omaira Lares, directora di Departamento di Recursonan Humano.