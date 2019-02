Cacique Macuarima School lo organisa otro evento pa asina logra recauda fondo pa proyecto di airco

Ainda por corda cu na december ultimo, Cacique Macuarima School a organisa un bingo pa asina recauda fondonan necesario pa haci e proyecto di airco pa Cacique Macuarima School un realida. Aunke cu nan no a logra bende tur e bukinan pa e bingo aki, asina mes nan a logra genera un suma mas di 42.000 Florin. Pero esaki no tabata suficiente, mirando cu mester a kita e gastonan tambe for di loke nan a genera.

Asina e meneer Michael Croes, cu ta forma parti di e Team Activo di Cacique Macuarima School a relata. E team aki ta esun cu a organisa e bingo. E ganashi neto di e Bingo di dia 1 di December 2018 tabata di 42.645 Florin. Pero e gastonan a sali na 16.151 Florin. Esey ta nifica cu e ganashi total tabata apenas 26.496 Florin.

E team di Cacique Macuarima School ta gradici comunidad cu a yuda e scol recauda e fondo aki, pasobra e ta yuda nan haci algo bunita pa e muchanan, pa mehora e ambiente den cual nan ta siña y haya les na scol.

Segun Michael Croes, e trabao di coriente na scol a cuminsa caba. Algun klas ya caba tin wayanan di 220 volt poni pendiente pa e siguiente fase, cu ta e adkisicion y instalacion di airconan. Instalacion di coriente lo keda cla pa dia 15 di Februari venidero.

Ainda scol mes no a cumpra e airconan. Nan a busca quotation si di algun compania local en busca di 24 unit di 24.000 BTU, y tambe 2 unit di 18.000 unit. A haya oferta di como 108.000 Florin pa tur 26 unit di airco.

Michael Croes a haci un suplica, cu si tin cualkier comerciante cu kier contribui den forma di donacion pa por lo menos 1 unit di airco, pa tuma contact e scol. Y pa e fase 2 di compra y instalacion di airco, incluyendo bracketnan anti-robo, nan tin plan pa organisa un otro actividad pa recauda fondo.

Sra. Rachel Murray, docente tambe na Cacique Macuarima School, a splica cu pa luna di mei 2019, nan tin plannan pa organisa un “Sponsorloop” pa e studiantenan. Nan speransa ta cu e evento aki lo yuda recauda e suma di placa cu falta ainda pa por completta e proyecto di airco.

Sponsorloop lo bay ta djis un evento unda e alumnonan di scol lo haya patrocinio di nan famia of sponsor, pa e haya placa y asina e tin di core ‘x’ cantidad di biaha den un circuito.

Segun juffrouw Murray, ainda nan no sa unda e Sponsorloop lo tuma luga, pero kisas e lo bay ta den cura di scol mes na Macuarima.

E dianan venidero, e alumnonan di e scol basico lo haya un carchi cu nan ta bay cas cun’e. Di e forma ey nan ta busca sponsor di famia of un compania, pa e suma maximo di 25 Florin. Di e forma aki, cada alumno lo por sinti nan mes orguyoso cu nan ta haya chens pa yuda nan scol haya airco. Y alabes nan lo competi den e Sponsorloop, sabiendo cu tin e sosten di patrocinadonan cu ta empuhe pa haci su best den e caminata.

Nan plan ta pa haci esaki na luna di Mei, pero ainda no tin sigur e fecha exacto cu esaki lo tuma lugar. Nan lo anuncia esaki despues den DIARIO.

