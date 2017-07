Cacho ta ataca y morde mucha

Polis di Bario ta haya un mensahe di Sra. A., biba na Montaña y mama di e mucha homber menor di edad S. E mama ta declara cu su yiu a wordo mordi door di un cacho na momento cu esaki tabata coriendo bicicleta, cerca di cas di “Monty”. Segun Sra. A, Monty ta doño di e cacho aki. El a wordo manda Eerste Hulp pa tratamento medico pa asina e haya un declaracion medico. Ta varios biaha caba e Barioregisseur ta avisa Monty pa e tene su cachonan den su cura. Cada biaha e ta duna como contesta cu e ta laga e cachonan cana los pa asina ladron no drenta horta, ya cu e tin hopi cos den su cura (aparatonan di watersport). Un biaha mas lo atende cu Monty ariba esaki y si no tuma medida, lo bay over na un dun’e un aviso por escrito.