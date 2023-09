Dialuna anochi dos persona masculino tabata pasando den bario di Santa Marta nan tabata bezig ta hai ehercisio y dadomomento cachonan a sali for di un cura di cas y cuminsa atacanan. Den esaki nan a pasa man pa palo y piedra pa core e cachonan brabo cu tabata core nan tras y atacanan.

E habitante di e cas no a gusta e situacion cu a tira nan cacho cu piedra, y a start un problema cu a bay for di man cu gritamento insulto y mas. Polisnan a presenta di biaha y topa cu e gritamento, y a scucha version di esnan cu tabata cana y a papia di biaha cu e doño di cas cu e cachonan mester ta den cura y no riba caya y evita tipo di situacion aki. Maske nan no a gusta a keda discuti y un di e hombernan a te hasta insulta polis, polisnan tabatin basta pasenshi cu e habitantenan y asina pone tur bay paden.