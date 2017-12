Cacho full gefreeze haya den patio di un cas

OHIO, Merca- Un cacho completamente gefreeze a wordo haya den un patio di un cas di Ohio, mientras cu e ola di frieu ta azota gran parti di Merca.

E investigacion di crueldad animal di e Sociedad Protector di Animal di Toledo, Megan Brown a bsia e corant The Blade cu nan no sa cuanto tempo e cacho tabata exponi na e temperatura diahuebs, ora cu e temperatura maximo den e zona tabata di entre – 7 y – 11 grado Celcius. Paden di e cas a haya un otro cacho temblando di frieu.

E doño di e cachonan a señala cu e no tabata tin coriente pero cu si e tabata cuidadndo di e animalnan mientras e tabata bibando na un otro luga. El a bisa cu e no sa con e cacho a sali for di cas.

Meteorologonan a adverti riba e risiconan di hipotermia y freeze door di e ola artico cu ta pasando den e region central di e pais y cu ta extende pa e parti oost di e pais.

Fuente: https://apnews.com/