Diahuebs anochi un dama coriendo den un kia rio riba green corridor Balashi direccion pa rotonde Pos Chikito a haya su mes envolvi cu un situacion fastioso cu no por a haci mucho y a dal un cacho cu a crusa caminda su dilanti. E dama a spanta y dal un brake mei mei caminda. E auto tabata riba caminda y su tras tabata viniendo un van cu e chauffeur a dal un brake ora a topa cu e auto a para riba e caminda y a dal basta duro su tras.



Polisnan a presenta di biaha na e sitio y a topa cu e autonan riba caminda, a cera full e green corridor for di rotonde Balashi pa evita autonan sigui bin riba un velocidad halto. Na prome instante oficialnan a kere ta tres auto, pero e auto dilanti tabata un señora cu a para pa brinda yudansa. Dos unidad di ambulance a presenta pa un control na e chauffeurnan, pero den un ambulance mama y yiu a keda atendi di biaha. Na final takelwagen a lanta e autonan kibra for di riba caminda. E cacho morto tambe a keda kita for di caminda pa e personal encarga cu e caminda.