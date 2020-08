Cabritonan horta for di Cunukero Alberto y tur ta registra

Cunukero Alberto a conta su storia cu ta uno tristo unda diamars atardi e ta trahando riba su auto y el a mira e bestianan y aki el a bay yena dos bari cu awa pa e bestianan haya. E bestianan ta sali dal un buelta y semper casi pa 7 or anochi nan ta bek na cura. Y ora ma presenta na cura ma haya e carnenan so y aki a ceranan y tur aña cu e tin su bestianan e cabritonan no sa keda afo y nan ta yega prome cu e carnenan.

Eynan Alberto a menciona el a keda sinta warda pero el a dicidi bay cas un rato y pasa man pa su foks banda di 8or y a ripara algo no ta bon. El a menciona na su casa cu e cabritonan no a bin mas y nan lo a coynan. Ora e traha warda e ta lanta trempan pa duna su cabaynan, gans, galiña y tur su bestianan cu e ta cria cuminda y asina ta sali bay su trabou. Mainta el a lanta y no a topa cu e cabritonan ainda. Diaranson mainta el a lanta bay nort na su cunucu hiba awa pa e bestianan. Hendenan cu ta cumpra e bestianan aki for di e ladron ta mes un ladron cu nan pasobra hopi hende sa cu e no tin un stempel di abatuar pasobra bo no por hiba e bestia ey na matansia pasobra e personalnan sa e tipo di bestianan, pasobra tur mi bestianan ta marca y registra na santa rosa. Mester yega un paro na ladronicia na cabrito di hende sr Alberto a menciona.

