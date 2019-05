Cabritonan hambra terorizando bario di Calabas

For di un cuidadano bida den bario di Calabas nos a ricibi e reclamo aki. Awe mi ta mas rabia cu nunca! E mensahe aki ta pa e doño di kabritonan canando den Calabas. Awe, mane tur dia, un biaha mas e kabritonan a causa destruccion na loke a resta di mi matanan. Awe nan no tabat pafo so pero a drenta den mi sala come loke nan no por a jega na nan! Mi ta pidi e doño pa please duna nan mas cuminda paso aki no tin nad mas! Palmita 800 Florin gone, 7 mata di awakati gone, trinitaria mita gone, 4 palmita chikito mas y mi trankilidad tamb a bay! Hasimi un gran fabor.

