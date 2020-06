Cabesante di Paso pa Futuro No manda nos na un scol cu no tin e facilidadnan cu tin actual “ E NO TA BAY”

Zelda Stenen cabesante di Scol Basico pa Futuro enseñansa pa 10 aña caba, a menciona cu nan preocupacion ta cu e minister di enseñansa actual ta pensa cu simplemente por sali for di un edificio unda tin mas cu 10 aña caba aden y bay un otro edificio. Sra Stenen a menciona cu e edificio cu nan ta aden actual ta adapta na e tipo di enseñansa y berdad e localnan ta grandi pasobra ta necesario debi cu tin muchanan cu mester di hopi espacio pa nan por funciona bon den klas, sin mas nos no ta acepta esaki pesei nos a invita coleganan di emmaschool cu ta den e mes un tipo di enseñansa cu nos y a invita tur parlamentario, prensa, sindicatonnan, mayornan pa nos para fuerte pa e cambio aki no pasa. Sra Stenen a menciona cu el a bay mira e edificio y segun su persona cu su oficina ta mas grandi cu di dje. E luga ta cumpli cu tur rekisito pero den enseñansa special tin materianan cu no tin na un scol regular. Actualmente den e tereno di paso pa futuro nos tin un carpinteria, si un scol regular mester bin aki den e carpinteria tin cu bay.

Paden nos tin un cushina debi cu e muchanan tin les pa cushina y bo no por djis bisa cu otro scol ta bin aki den y bisa cu bo ta manda e scol den un edificio unda cu no tin e facilidad aki e no por bay.

Comments

comments