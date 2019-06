Buskeda pa turista cu a drenta lama atardi y no a sali mas for di awa

Diahuebs den careda di 4 or atardi famia turista a drenta lama na Aruba Beach Club gosando di nan vakantie na Aruba, y bahada di solo famia ta haya falta di e persona cu e no a sali bek for di awa y a bati alarma na seguridad. Ta trata di un homber turista di riba 70 aña di edad. Polis a presenta na e hotel di biaha pa asina busca mas informacion, por a tuma nota di presencia di helicopter di polis buscando for di den halto. For di esnan di hotel ainda anochi a compronde cu no a topa cu e turista.

