Buskeda pa localisa “Eugene” ta continua

Diadomingo mainta, Sr. Lito Lacle, vocero di Polis, tabata ta na Centro di Husticia na Macuarima pa asina sigui cu reunionnan intensivo relaciona cu e buskeda di e criatura di 3 aña cu ta perdi.

En berdad, KPA ta trahando incansablemente hunto cu diferente stakeholdernan, cu a presenta na Centro di Husticia pa asina traha hunto ariba e caso aki. Ta poniendo tur e mannan hunto pa logra localisa e criatura “Eugene” y sigur, localis’e na bida. Esey ta mas importante aworaki. Tambe pa trece mas claridad den e caso aki.

Tin en total tres persona deteni, e mama, e padrastro y e wela. No por bisa si ta bay tin mas detencion. Pero tin buskeda tumando luga den e area di San Nicolas. Vocero di Polis no por a confirma si e di tres mucha tambe ta yiu di e pareha. Loke a deha di haci, ta cu un scol cu mester bati alarma, cosnan cu ta sosode, busca feedback, pa sa kico ta pasando. Ta straño cu un mucha ta keda sin bay scol pa dos luna y niun hende no ta bati alarma.

Slachtofferhulp ta bezig ta dunando apoyo na e famia y e otro famianan cu tin di haber , directo of indirectamente cu e investigacion penal, Jeugd – en Zeden Politie tin contacto cu nan, pa aclarea loke mester aclarea, pa asina tin un investigacion completo di kico ta pasando, y kico a pasa den cabes di e hendenan aki, si en berdad nan a haci loke nan a haci.

Por ultimo, ta pidi encarecidamente, pa duna bo tip na 11141 laga bo number di telefon y nan lo tuma contacto bek cu bosonan.