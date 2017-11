Buskeda nacional pa e criatura perdi a continua dialuna

Minister di Husticia, Sr. mr. Andin Bikker a trece un update relaciona cu e buskeda di e criatura cu ta perdi, pa cual tin un buskeda nacional.

E minister a haya e notificacion for di Sra. Trudy Hassel, cu a buskeda nacional ta sigui dialuna. Tambe a drenta e peticion na gobierno pa haci a un apelacion, pa medio di Gobernador, si por prolonga e asistencia di Marina Real pa 24 ora mas. E procedura ta cu ta pidi asistencia, cada biaha e ta valido pa 24 ora. Si no a pidi e prolongacion, e lo a caduca pa 3 or di atardi di dialuna. Riba eseyt a haci apelacion y e prolongacion a bay na vigor.

E ta en todo caso, ta un notificacion alentador, segun e minister di Husticia, mr. Andin Bikker. Cada minuut ta conta pa por haya sa di e paradero di e criatura. Cada notificacion cu ta importante, lo trece esaki na conocemento di comunidad.