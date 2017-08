Buskeda grandi den Macuarima relaciona cu sospechoso Jeandro Angela

Diahuebs for di oranan di mainta te cu atardi por a tuma nota di movecionnan di Polisnan y tambe e helicopter di kustwacht cu a duna un man pa cu e bista for di halto. Esaki ta relaciona cu e sospechoso Jeandro Angela cu a keda deteni mainta na Casibari durante un entrada hudicial y na warda lo a huy for di man di autoridad pero cu boei den man. E sospechoso a Sali bay nort na pia y polis a cera full e area tanto polisnan na pia den mondi y k9 unit, brommer di polis, y demas polisnan di bario a duna un man. Polis a haya un tip na unda e lo por ta scondi y a concentra e area full y na mas cu un ocasion a logra wak e pero e tabata scondi den e mondinan bula ccura etc.