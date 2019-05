Business week 2019 : For di 13 te cu 17 mei

Recientemente Sra. Sharon Meijer, Policy Advisor na Directie Economische Zaken den unidad di Exprodesk a splica tocante e siman den negoshi 2019 cu lo cuminsa dia 13 di mei te cu 17 di mei benidero. Ta bay tin diferente tayer y presentacionan durante e siman aki.

Dialuna 13 di mei ta cuminsa cu e parti teoretico di E-commerce, unda lo haya un bista global riba e tendencianan den E-commerce, estadisticanan basico pa compronde comercio electronico y pa por midi su impacto. Tambe lo haya informacion con pa evalua canal di comersialisacion pa haya mas usuario y aumenta bo benta y lo trata e parti di WordPress.

E prome dia di tayer ta pa haya sa mas di E-commerce, kico e ta encera y su beneficionan pa mehora e benta di e negoshi door di bay online.

E di 2 dia lo trata e parti practico di E-commerce : ta keda na cada comerciante pa caba cu su E-commerce platform. Ta pidi e participantenan pa trece un laptop riba e dia aki. Lo tin oportunidad di haci un diseño simpel y activa un website. Si e negoshi tin un website caba, e lo por trece un creditcard pa cumpra un domain y instala WordPress.

E di 3 dia lo tin e parti di taxation, duna pa Grant Thornton di 9or di mainta te cu 12or di merdia. Lo duna informacion na un manera practico, e rekisitonan necesario di belasting pa un negoshi. Topiconan manera : e reforma di belasting nobo, BBO, BAZV.

Diaranson parti atardi 1:30 pa 4 :30 lo sigui e di 3 dia di E-commerce, esaki ta pa e negoshinan cu ainda tin pregunta of cu no a caba di setuo e parti di E-commerce.

Diahuebs 16 di mei di 9or te cu 12or lo trata e tema di Copyrights pa e industria creativo cu enfoke riba derecho di autor general y di fotografonan. Lo termina e parti di Copyrights cu Neighbouring law for performing arts. Ta invita tur fotografo, persona den media of rango similar. AMA Asociacion di Musico y Artista Arubano lo duna e tayer y nan lo tin un abogado in house pa duna tur informacion, ayudo y guia den e area di derecho di autor.

Diabierna di 9or pa 10or di mainta Credits lo duna informacion di micro financiamento, micro credito, mentoring y business development. Di 10or te cu 11or di mainta lo tin un tayer tocante Online payment possibility cu informacion tocante multi channel payment processing, metodo di pago alternativo y tur otro smart solutions.

Lo sera e siman cu un tayer di BIE Bureau Intellectuele Eigendom, prome cu bay online e comerciante tin cu siña proteha su producto y su servicio, aki lo trata tur loke tin di haber cu trademarks y patents.

Na final di e siman e participantenan cu a participa na mas di 3 tayer lo ricibi un certificado di participacion.

Pa participa na 1 di e 9 diferente tayernan por follow e Facebook page di Exprodesk , unda lo tin un link cu por subi y registra. Tambe lo tin un curcode cu bo lo por scan y registra.

Lo duna e tayernan na Directie Economische Zaken mes, situa na Sun Plaza building di 2 piso. Haci bon uzo di e oportunidad paso ta tayernan duna pa profesional y specialistanan den nan ramo. Ta ofrece e oportunidad na negoshi chikito, mediano y specialmente e industria creativo di Aruba.

