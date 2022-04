Diasabra 26 di maart ultimo, Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK) a organisa e evento di custumber pa tur hende cu ta desea di lanta un negoshi, o recien a cuminsa un negoshi: “Business Plaza – Get Started!”, e biaha aki a dedica na coaching, pues mas consulta priva cu profesionalnan den diferente ramo.

Den un sala completamente yen, e bishitante a haya e oportunidad pa expande su conocemento riba diferente topico cu ta importante na e momento cu bo tin e ambicion di cuminsa un negoshi of ta den e proceso. For di 9’or di mainta e bishitantenan por a atende diferente presentacion cu topiconan hopi interesante. KvK kier gradici SETAR N.V. cu tabata e sponsor di e evento Business Plaza – Get Started!, Coaching edition.

Presidente di KvK, sra. Monica Kock a yama bonbini na esnan presente y a duna un discurso di estimulo pa tur (futuro) empresario. Siguientemente sra. Myrienne Figaroa di SETAR a splica tocante nan servicio di Pay.aw y con esaki ta facilita e comerciante. Sr. Dave Martinus a splica e importancia di business coaching y a recorda un y tur ariba e curso ‘Empresario Independiente Chikito/Mediano’ di KvK cu ta inicia na october e aña aki.

Siguientemente Sra. Nadine Antersijn a papia di customer service y con importante ta pa duna un bon servicio na cliente. Manera ta custumber y hopi aprecia pa publico, nos a invita un empresario pa comparti su experencia desde inicio di su negoshi te cu awor cual e biaha aki tabata den persona di Nashette Croes-Wouters di Trilogy Store. E ultimo 2 presentacionnan a wordo duna pa sra. Charisse Hoen-Daly tocante Marketing pa negoshi nobo y sra. Johrainne Lacle di Departamento di Impuesto a cubri informacion tocante impuesto y kico tur un empresario nobo mester tene na cuenta.

Durante eventonan di Business Plaza, KvK ta ofrece e oportunidad pa tur bishitante haya un consulta priva y e biaha aki a dedica specialmente na e parti di mas guia y coaching. Pa esaki a conta cu presencia di Qredits tocante posibilidad pa financiamento, Sra Shamilla Willems y Sr Dave Martinus pa business coaching, Departamento di Asunto Economico pa informacion tocante e diferente permisonan di establecimento di negoshi y tambe Sra. Lysandra Werleman pa conseho y guia basico riba terreno administrativo. Manera semper, nos coleganan di Business Information & Support tambe a sinta cu varios bishitante pa contesta pregunta tocante nan situacion specifico y informa riba e proceso di establecimento y registracion di negoshi.

Representantenan di SETAR tabata presente tambe na entrada pa mas informacion y detayes tocante Pay.aw y Universidad di Aruba pa promove nan diferente programanan.

Durante pauze esnan presente a haya oportunidad pa network cu algo di bebe y come.

Proximamente Camara di Comercio lo organisa un serie di workshops dedica especialmente na e negoshinan existente y e empresario cu ta desea expande su negoshi of simplemente ricibi informacion nobo y guia pa sigi amplia su conocemento. Pa mas informacion tocante Business Plaza, curso Empresario Independiente Chikito/Mediano y otro eventonan y servicio di KvK, por tuma contacto na 582-1566, ext.27/30/42 of manda un e-mail pa: [email protected]

Comments

comments