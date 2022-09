Celebracion di 15 aña di Competencia Hubenil Gang di Arte Aruba 2022.

Departamento Di Cultura Aruba ta anuncia e delaster fecha di Inscripcion pa Competencia Hubenil Gang di Arte Aruba cu ta keda oficialmente prolonga te cu diahuebs 22 di september 2022 cu ta e dia na unda nos lo tene e prome reunion general di introduccion y informacion di e proyecto cu tur hoben participante.

E actividad hubenil aki ta completamente gratis y ta tuma luga dia 9 di november 2022 den Cas di Cultura.

E tema oficial p’e edicion Celebracion 15 aña di existencia ta: “Talentonan Scondi”.

Si bo persona ta conoce un hoben entre 13 te cu 25 aña y cu ta gusta balia, actua, traha obranan di arte, canta, pinta, traha obranan di man etc., esaki t’e oportunidad pa forma parti protagonico di e tremendo actividad hubenil aki.

Por participa den forma individual of den grupo di maximo 5 integrante. Mester presenta cu’n obra completamente nobo y original cu duracion di 5 minuut maximo na unda cada hoben y of grupo lo desaroya nan propio interpretacion di e tema central cu ta: “Talentonan Scondi”. Por participa cu’n obra di arte multidisciplinario cu ta un combinacion di tur disciplina Artistico y/of un obra interdisciplinario cu ta consisti di un combinacion di 2 of mas disciplina artistico, por ehempel baile- teatro y/of un disciplina su so dependiendo di e talento di e hoben.

E disciplinanan artistico p’e competencia ta: Teatro, Arte di Palabra, Expresion Corporal, Baile, Canto, Dominio di Instrumento, Moda, Fotografia, Pintura, Arte Visual, Arte Manual, Escultura, Video Art, Creado di Contenido, Maestro di Ceremonia, Deporte Creativo y mas.

Busca bo formulario di inscripcion na Departamento di Cultura Aruba y sigura boso participacion.

Pa mas informacion por tuma contacto libremente na Departamento di Cultura Aruba cerca Jhon Freddy Tobón Montoya, Esmara Martis y of Julie Merencia na nr di tel: 582-2185 of tambe busca mas informacion via e pagina di FB oficial di “Gang di Arte Aruba” of via Instagram Gang _ di_ Arte.

Via e pagina di FB y Instagram por yena tambe e formulario di inscripcion digital.

Hobennan, No perde e grandioso oportunidad aki.

Nos ta warda boso pa comparti y disfruta di boso talentonan scondi.

Nos lo ofrece guia artistico gratuitamente na tur participante.

Tin premionan atractivo p’e obra ganado.

FormularioDigital:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOrlPSG0fErbxxo9UkvGkysgHgcphrw0-bZvILMNZVp3fNTw/viewform?usp=sf_link