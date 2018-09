Busca trabao via DPL ta un caminda di cruz

Cu Aruba tin un percentahe halto di desempleo, no ta nada nobo. Tambe tin hopi hende cu ta busando trabao, pero no ta haya trabao. Mas bien, e caminda di DPL ta un tiki critico.

Un señora cu tin mas di un aña buscando trabao, y como Arubiano e tin derecho di haya un trabao ariba su isla, pero esey no ta bay ni via DPL ni tampoco via su mes. E no tin problema cu husticia, pero si e ta haya cu DPL ta discrimina y balota, y e no ta hayando ayudo for di niun instancia di gobierno.

E señora aki ta sigui conta cu el a bay mas o menos 12 interview, caminda cu e ta haya e interview, tuma bo informacion pero no ta tende nada mas di nan. Esey ta conta tanto e luga unda cu e persona a bay solicita, y tampoco di DPL.

Di tur e luganan unda cu el a haya interview, uno a bisa cu no por dun’e trabao pa motibo cu e no por haya trabao, door cu e ta biba leu. Un otro a bay asina leu, di bis’e cu nan no por dun’e trabao, pa motibo di su color di cuero. Esaki sigur no ta permisibel, ni tampoco acceptabel na Aruba, den pleno siglo 21. E ultimo aki a tuma luga na un compania di habla Hispano. E señora toch tin un MAVO diploma y loke e ta pidi un trabao, aunke sea di minimunloon. Pero ni esey, e no ta hayando. Y como mama di 3 yiu menor di edad, su sitaucion ta hopi precario.

