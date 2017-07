Bus di Salud ta importante pa den e barionan

E reaccion pa cu e bus di salud ta keda uno hopi positivo. Comunidad ta ricibi e bus cu hopi entusiasmo, segun Sra. Monique Van Emben di Ibisa.

Hopi biaha bo ta haya e hendenan mas lihe cu den bario, e hefe di Departamento di Salud, Sra. Iraida Thijsen semper cu su team ta busca un bon balans, pa bay den bario y bay den organisacionnan, bay na pia di trabao, pa asina purba bishita e populacion completo.

Pa un gran parti si, Ibisa a cumplo cu su meta cu e Bus di Salud. Nan a wak mas di 20 mil persona. Pero awo lo focus pa bishita mas hende, haya mas datonan y e datonan por wordo uza pa desaroya maneho, pa desaroya plannan di inversion, pa hende cambia nan estilo di bida. Tin palabracionnan andando cu instancianan medico,cu ta mustra hopi positivo, unda cu e colaboracion cu otro instancianan pa trata na preveni hende cu diabetis cu ta afecta hopi hende na Aruba.

Sra. Van Embden ta hopi positivo, y awor cu ta tempo di eleccion, ta importante pa e bus di salud sigui sirbi comunidad pa convence hendennan pa hiba un estilo di bida activo, sea consciente di kico bo ta come y bebe y haci hopi actividad fisico.

Sra. Monique van Embden a sigui bisa cu semper tin espacio pa mehoracion. E retonan ta mas grandi, ta cu hopi hende sa di nan problemanan di salud, paso ta hopi mas facil pa tuma un pildo pa purba controla e presion y come menos salo. Mester cambia e custumbernan, custumber ta comodo. E no ta imposibel, pero mester wak con mas por yuda e hendenan pa implementa e cambionan. Si bo salud ta bon, bo calidad di bida ta mas miho. Pero si e cambionan bo por implementanan di tal forma, e ta costa un tiki esfuerso, pero cu bo actividad fisico ta un placer, door cu ta combin’e cu otro hende, bo ta haci’e mas lihe y bo ta wante pa un periodo mas largo. Hopi cambionan nutricional, cu ta hopi importane. Na prome instante e por mustra dificil, segun Sra. Van Embden, pero si tin mas hende di famia of mas hende na pia di trabao cu tambe ta haci e esfuerso eynan, e ta bira mas facil. Tin solucion, y hunto cu e partnernan den e comision di salud, mester wak na ki diferente manera, por yuda guia e comunidad pa bira mas saludabel, pa haya mas control di nos salud. E colaboracion di e partnernan, entre otro AZV, cu ta depende di dje, pero cu ta bayendo den bon direccion, segun Sra. Monique Van Embden, directora di Ibisa.