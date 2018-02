Bus di Salud riba caminda

Team di Bus di Salud cu ta enfoca riba salud di nos pueblo di Aruba ta informa tur compania, organisacion, club of otro instancia cu ta desea di haci uzo di e servicionan di Bus di Salud pa 2018, cu por manda nan peticion aden pa esaki por wordo registra y programa. Tin algun luga ainda y lo mester confirma si e fecha desea ta disponibel.

Bus di Salud ta ofrece un screening di salud cu ta encera entre otro chekeo di peso, haltura y calculacion di e BMI (Body Mass Index), cintura, sucu y colesterol den sanger y presion. Banda di e screening aki IBiSA por traha hunto cu e compania, instancia of organisacion pa crea y ehecuta programanan di salud na pia di trabou.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Sra. Charlene Bergrok – Geerman na oficina principal di IBiSA situa na Frankrijkstraat 1, of por yama na telefoon 582 4987. Por tuma contacto tambe via email: [email protected] .

IBiSA lo mantene comunidad informa di nos actividadnan via facebook of otro medionan di comunicacion.

