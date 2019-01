Fundacion Zinnia activo un biaha mas den Carnaval hunto cu FADA

Fundacion Zinnia pa aña 2019 ta bay ta hopi activo pasobra cu e tabatin un proyecto hopi grandi. Manera tur hende sa caba e fundacion ta bay bini cu e #AmigoDidi y ya ta tres aña hunto cu FADA. E aña ’ki a join hunto cu DVG, Wit Gele Kruis y DBZ mirando cu ta un solo campaña anto e campaña akinan yama “Mi Escogencia sin Consecuencia”. Dus e aña ’ki Fundacion Zinnia conhuntamente cu FADA ta sacando un bus riba caya. E bus akinan lo ta un programa piloto pa wak con e lo bay funciona. E idea ta cu gruponan di Carnaval y tur esunnan cu tin kavel como famia y ta biba den un solo bario, por tuma contacto cu Fundacion y lo bay cobra un prijs simbolico y asina lo hiba tur hende pa nan destino y despues trece nan bek tambe cas sano y salvo. “Ban pone asina shonnan. Bo no mester worry cu bo a dal algun drinks di mas y bo no por stuur y con bo ta bay haci cu bo auto. E idea ta cu bo ta laga bo auto na cas y e bus ta bin buscabo y hibabo”, asina representante di Fundacion Zinnia a declara. Dor cu esaki ta un “pilot program”, Fundacion ta purbando pa haya gruponan cu ta biba cerca di otro, ta busca esakinan tur na un solo caminda y ora di baha bek tampoco fundacion kier pa nan core auto y kisas nan ta djis 100 meter leu, pero mirando cu den 100 meter mes hopi cos por pasa, pues e idea ta pa no core auto mes y e bus akinan ta baha tur hende na nan cas. Lo bay tin diferente miembro di fundacion cu tambe lo bay ta den bus y esakinan lo por stuur bo auto y hibabo cas tambe sano y salvo. E idea ta pa pone e bus aki disponibel pa tur actividad di Carnaval, Jouvert Morning, Hebbe Hebbe, eleccion di reina etc. etc. Pues Fundacion Zinnia ta bay ta hopi activo e aña ’ki. En principio ta intencion pa uza e bus aki pa temporadanan druk manera Carnaval y December mirando cu Fundacion mes a biba e situacion di accidente fatal debi na core auto bao di influencia y tambe cu cierto periodonan, manera esunnan cu nos a menciona caba, e cifra di accidente debi na intoxicacion di alcohol y otro substancianan, ta bay halto. Fundacion tambe ta habri pa haya consehonan y criticanan constructivo p’asina haya sa kico ta mas miho pa haci, pasobra e fundacion ta consciente cu eyfo nan por wordo cuestiona pa cu e manera cu e proyecto aki wordo haci y p’esey nan ta habri pa traha hunto y haci’e bon. Dus e idea ta cu lo bay t’ey eyfo constantemente y fundacion sa pakico un taxista no facilmente ta hinca un persona bao di influencia den su auto mirando tur e consecuencianan cu ta bin cu esaki. Fundacion ta consciente di esaki y alabes ta pidi na companianan di tour cu kier join e proyecto aki nan ta mas cu bon bini y “lets do this”. Mas y mas e Amigo Didi ta wordo menciona y poco poco e ta drenta cabes di nos ciudadanonan p’asina evita cu cosnan por sali malo y hasta fatal ora bo ta core auto of cualkier otro vehiculo bao influencia di cualkier substancia of alcohol. No kier marca e accidentenan cu tin cu ta solamente culpa di core bao influencia pero e cifra aki ta subi considerablemente durante cierto periodonan di aña. Tabata siman pasa cu e proyecto aki a wordo anuncia pa Fundacion Zinnia y ya caba mester bisa cu nan a haya hopi reaccion y a cuminsa caba durante e actividad di Fakkel. Mester bisa cu toch bao di hubentud ta hopi consciente cu Amigo Didi y esaki ta duna fundacion un alegria inmenso cu toch nan ta hopi mas consciente. Hopi biaha esunnan di edad mas grandi ta bisa “no mi ta ok, mi por core auto”. Pero fundacion ta echt bezig aworaki ta hayando hopi reaccion di muchanan jong 20 22 aña cu a bay fakkel. Aworaki Fundacion Zinnia tin un bus cu ta bay wordo gesticker awo p’asina bo no faya esaki y a e ta grandi. Manera a menciona caba tambe autonan personal lo wordo uza tambe y chauffeurnan cu lo mester core auto di esunnan cu pidi yudansa y hiba esakinan cas na final di e actividad. Pues Amigo Didi ta bay ta tur caminda. Sinembargo no ta facil pa yuda 10 mil hende y no esaki so, pasobra no kier pa e keda na fundacion so, fundacion kier pa e famianan tambe ta consciente. Por ehempel si a busca full un grupo di famia na Centro di Bario Brazil mester tin un hende di e famia ey cu no a bebe nada di alcohol y ta “sober” y ta bisa no worry fundacion ami ta take over y mi ta duna e hendenan cu mester bay mas leu lift pa nan cas sin cu nan mes ta tras di stuur y hinca nan bida y bida di otro hende den peliger debi cu nan ta bebi. Pues fundacion ta haci un parti y asina kier pa comunidad haci cierto parti tambe y asina conscientisa pueblo cu nan tambe mester ta responsabel pa bida di nan mes y nan sernan keri.

Fundacion Zinnia tin un Facebook page y por yama via FADA y por tuma contacto cu representante di Fundacion Zinnia na telefon 661-5881.Y mas cu claro tur fondo cu wordo genera dor di e proyecto aki, lo bay keda hinca bek den fundacion p’asina bini cu mas proyectonan asina. Mas cu claro mester cobra un suma pasobra con cu bay bin proyecto asina ’ki tin hopi gasto cun’e y alabes ta sacando hopi material di propaganda pa keda conscientisa pueblo di Amigo Didi mas ainda.

Comments

comments