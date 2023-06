Diahuebas pa 4 pm tabata tin e conferencia na Bureau Rampenbestrijding Aruba.

A informa e situacion di e tempo na Aruba cu un imagen di satelite, aki a mustra cu den e caribe ta basta keto, pafo di caribe e prome sistema ta un tormenta tropical cu ta Bret y patras di dje ta un depresion tropical number 4, Rondney Tromp a informa.



E zona tropical ta basta activo na e pacifico tin 3 tropical e prome ta e tropical strom Bret, e di dos ta e depresion tropical number 4 y e di tres ta un wave tropical, cual a cuminsa ayera esaki tabata e update di 2 pm riba diahuebs 22 juni 2023.Riba diasabra pa 8 am, ta espera na Aruba e pasa un 220 pa 240 kilometer leu di nos isla. Tambe lo por espera lama bruto, awacero pisa, compaña cu strena.Te ainda no por indica cuanto awa of con pisa lo por ta ya cu ta basta leu ainda, ora e yega mas cerca cu drenta den e radar di corsou, lo por bay monitor miho.