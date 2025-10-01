Awe ta cumpli exactamente un aña cu mr. sra. Jurima Bryson a huramenta como e prome Ombudsman di Aruba, e Defensor di Pueblo.

Desde e momento ey a haci diferente trabounan preparatorio pa forma un base solido pa por sirbi e comunidad optimal.

Segun sra. Bryson – como Ombudsman di Aruba cu a encabesa e trayecto aki esaki ta un proceso intensivo cu ta canando cu ayudo di un team multidisciplinario:

“Durante e ultimo aña, nos team a traha riba formacion di bureau Ombudsman, establece e procesonan necesario y conecta cu coleganan y institutonan . Tur cu e meta pa crea un bureau di Ombudsman cu lo ofrece servicio profesional na comunidad y cu confiansa. Tin detayes cu lo wordo finalisa den e simannan nos dilanti. Cu orguyo, amor y dedicacion, nos ta anuncia cu dia 1 di december 2025 portanan di bureau Ombudsman lo habri pa comunidad.” Cu e apertura di nos bureau, Aruba lo tin un institucion independiente y imparcial unda tur hende por yega pa entrega keho, haci pregunta y busca informacion.

Bureau Ombudsman lo tey pa yuda tur hende cu tin keho di organonan administrativo, entidadnan huridico cu gobierno a institui, companianan estatal, organisacionan priva cu tareanan di interes general y cu ta ricibi placa di gobierno, organisacionan priva cu ta ehecuta tareanan cu mucha y hoben (tur

persona te cu 17 aña) riba tereno di enseñansa, ayudo y guia, cuido, cuido medico y tambe tur e empleadonan di dicho instancianan hasta si e relacion di trabou a termina caba.

Bureau Ombudsman ta enfatisa cu e ta un institucion accesibel pa tur persona cu mester sosten ora nan no ta ricibi un trato adecua cerca e instancianan.

Ombudsman hunto cu su team lo evalua kehonan ricibi a base di e guia di normanan di conducta apropia cu a publica den april di 2025.

Sra. Bryson den nomber di Bureau Ombudsman kier gradici comunidad di Aruba pa e pasenshi y atencion ricibi durante e ultimo aña aki.

Pa por keda na altura di desaroyonan di bureau Ombudsman, por bishita e paginanan di Facebook ‘Ombudsman Aruba’, Instagram ‘ombudsmanaruba’ y LinkedIn ‘Ombudsman Aruba