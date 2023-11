Diaranson mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes tabata presente na e lansamento di e proyecto Intervencion Trempan den centronan di cuido. Prome Minister a indica cu esaki ta un proyecto importante, specialmente pa mayornan cu tin yiunan entre 0-4 aña cu ta atendiendo un centro di cuido. Hopi biaha ta resulta cu e yiu tin algun problema, sea auditivo of cognitivo, cu e mayor talves no ta detecta. Den casonan asina, mas lihe un profesional detecta e problema aki, mas lihe e mucha por wordo yuda, of por adapta cosnan di un manera pa e mucha tambe por tin oportunidadnan den bida. Esaki ta un derecho humano, y di nos muchanan pa haya e cuido y atencion necesario cu cada un tin derecho riba dje.

Pa cu e proyecto importante aki, Bureau Multidisciplinair Centrum (MdC) y Departamento di Mucha y Hoben (DMH) a cera cabes y haya colaboracion di Kiwanis Aruba. Gobierno ta sumamente contento y agradeci, pasobra hunto, lo por logra hopi mas den bienestar di nos muchanan. E proyecto aki lo brinda sosten na e mayornan na momento cu ripara cu e mucha tin mester di atencion special, pa por yuda di trempan caba. Importante si ta pa mayornan lo ta habri pa scucha kico e profesionalnan ta bisa over di e situacion, pa asina como mayor por brinda e sosten na e mucha.

“Nos tur ta stima nos yiunan cu henter nos curason, y lo kier duna nan tur oportunidad den bida. Mi ta gradici MdC, DMH y Kiwanis pa nan contribucion na e proyecto importante aki, y ta contento cu Ministerio di Asuntonan General por a brinda cooperacion tambe”, Prome Minister a expresa.