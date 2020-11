Bureau Integriteit Aruba tin hefe entrante 1 november 2020 : sra. Marielle Meaux

Premier Evelyn Wever-Croes a informa cu Gobierno a apunta un hefe pa Bureau Integriteit Aruba (BIA), sra. Marielle Meaux. Sra. Meaux ta un hurista, y tin un trayectoria den Departamento di Recurso Humano pa e ultimo añanan, den hopi caso disciplinario di empleadonan publico. Di esaki a sali e deseo di traha mas bien preventivo, en bes di solamente represivo, pues castigonan disciplinario despues cu e hecho a tuma luga.

Y hustamente esey ta e meta di Bureau Integriteit Aruba, traha preventivo. Duna curso, training y charla na empleadonan publico pa enfatisa e importancia di integridad na pia di trabou, pa por haci distincion semper entre kico por y kico no por. Y especialmente pa no sucumbi pa presion di otronan pa no haci lo corecto. Pasobra tur esey ta actonan castigable cu por pone e empleado publico perde su trabou.

Bureau Integriteit Aruba tin como meta tambe conscientisa comunidad cu ora ta trata servicionan di gobierno, mester ta integro, y no mester ofrece pa haci actonan coruptivo pa por logra haya un tereno of un permiso. Pasobra esey tambe ta un acto castigable.

Den casonan di corupcion tin semper dos persona, esun cu ta busca e corupcion y esun cu ta participa na e corupcion. Cu campañanan di conscientisacion, Bureau Integriteit Aruba lo enfoca pa elimina corupcion den gobernacion.

Na e Bureau lo bin den futuro cercano tambe un “meldpunt”, pa ciudadanonan raporta casonan cu nan pasa aden cu no ta integro. E Bureau tin e deber e ora pa pasa e keho aki pa sea Ministerio Publico of Departamento di Recurso Humano of e hefe di e departamento, pa nan haci e invesrtigacion, y Bureau Integriteit Aruba lo percura pa e investigacion keda haci. Bureau Integriteit Aruba tin e posibilidad tambe pa nan mes haci investigacion.

E procedura di nombracion di hefe pa e Bureau aki a tuma hopi tempo, debi na e exigencianan di e funcion. E pandemia di Covid tambe a percura pa atraso. E seleccion di e hefe di Bureau Integriteit Aruba tabata un proceso totalmente depolitisa, kiermen, cu no tabata den man di ningun minister. Premier Evelyn Wever-Croes a encarga e responsabilidad aki den man di e “Klankbord groep Integriteit”, consistiendo di Procurador General, hefe di Seguridad Nacional, hefe di Departamento di Recurso Humano y hefe di Centrale Accountantsdienst. Premier a traspasa e autoridad completo na nan, y a pidi nan pa duna un “bindend advies”, pues un conseho cu Conseho di Minister lo no desvia di dje. E procedura depolitisa di nombra e hefe di e departamento aki ta mustra con importante y imparcial Bureau Integriteit Aruba ta y mester funciona.

Gobierno ta finalisando e ley pa asina ancra e departamento aki den ley, pa otro gobiernonan den futuro no por elimina e departamento aki facilmente. Di e forma aki e fundeshi ta wordo crea pa structuralmente evita corupcion, y si en caso tin casonan di corupcion mes den futuro, esakinan por wordo raporta lihe, facilmente y sin cu mester tin miedo pa represaya.

Sra. Meaux su nombracion ta entrante 1 di november 2020, y pa e siguiente 3 lunanan lo ta disponibel tambe pa finalisa trabounan na Departamento di Recurso Humano. Den e simannan nos dilanti lo busca demas empleado pa e departamento aki, di cual mirando e situacion financiero dificil di pais Aruba, lo mester wordo busca den e aparato gubernamental.

Premier Evelyn Wever-Croes a gradici e “Klankbord groep Integriteit” pa nan trabou cu e nombracion, y ta desea sra. Meaux hopi exito y forsa den e trabou nobo aki. Cu esaki e prome paso ta wordo tuma pa di forma structural evita corupcion den gobernacion.

