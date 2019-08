Bureau Integriteit Aruba ta lansa campaña di conscientisacion

Mirando e importancia di integridad pa Gabinete Wever-Croes, na october 2018

a institui E Departamento Bureau Integriteit Aruba (BIA). E departamento aki

tin como meta pa aumenta e conscientisacion riba practicanan di integridad y pa

sirbi pueblo aceptando yamadanan pa reporta, meld of/y duna keho pa cu falta y

kiebro di integridad. Na e momento aki e departamento no ta completamente cla pa cuminsa acepta yamadanan pero si a inicia nan campaña nacional pa prevencion y aumento di conscientisacion riba kico por y kico no por pa cu integridad. E campaña aki ta cay bouw di auspicio di Bureau Integriteit Aruba y e kwartiermaker Sra. Amalin Flanegin. E meta principal ta pa conscientisa comunidad di Aruba riba e hecho cu Bureau Integrteit Aruba ni Gobierno di Aruba no por logra integridad nan so p’esey e enfasis y tema di e campaña aki ta “Hunto nos ta crea Integridad”.

Regla di integridad ta wordo kibra si tin dos hende den wega, esun cu ta ofrece

pa kibra e regla di integridad, y esun cu ta acepta y kibra e reglanan di

integridad. P’e motibo aki tambe, nos tur mester coopera pa logra un Aruba

integro y sin corupcion. “E maximo esfuerso ta wordo haci pa por completa e proposito di Bureau Integriteit Aruba. Ainda ta den proceso di tuma empleadonan na trabou. E empleadonan cu ta ser tuma den dienst ta empleadonan cu ta ambtenaar caba y tin como tarea pa acepta e yamadanan di pueblo y haci siguimento riba cada

yamada. Unabes esaki ta na su luga, Bureau Integriteit Aruba por cuminsa ofrece

un servicio optimal den bienestar di pueblo di Aruba pa asina logra na yega na e meta principal cu ta pa construi un Aruba integro sin corupcion”, Prome Minister

Evelyn Wever-Croes a enfatisa.

