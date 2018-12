Bureau di Evelyn Wever Croes lo costa 4.6 Miyon den 2019

Parlamentario Endy Croes a splica recientemente cu Parlamento ta hopi ocupa studiando e presupuesto 2019 cual pronto lo mester wordo trata. Banda di esaki tin presupuestonan di Staten van Aruba, Algemene Rekenkamer, Raad van Advies, Suppletoire Begroting 2018 entre esnan cu mester wordo trata den Parlamento promer cu aña termina. Pues un sin fín di reunionnan publico cu lo inicia desde diabierna awor te algo promer cu Pasco. Parlamentario Croes ta sigui splica cu studiando e presupuesto a hala su atencion inmediatamente con nos Prome Minister actual a rebaha e presupuesto di su Bureau cu mas di 8 miyon florin. Mike Eman a goberna e pais aki festehando cu placa di pueblo. Ta increibel pa mira con na un manera sin gevoel Mike Eman a crea e Mega Debe. Asina el a redobla debe anto purba splica pueblo den Parlamento cu e ta orguyoso di e debe y e debe t’ey pa nos tur bay pag’e den futuro. Cu hopi admiracion nos ta mira un direccion nobo cu nos pais ta wordo maneha. E Prome minister Sra. mr. Evelyn Wever Croes a cambia e rumbo di fiestamento na un manera concreto. Den presupuesto 2019 por tuma nota cu e Bureau di Minister Presidente ta costa pueblo awor 4.6 Miyon mientras apenas 2 aña pasa e mesun Bureau aki pero cu un otro Minister Presidente e tempo aya, esta Mike Eman pueblo tabata paga pa ta exacto 12.703.771 MIYON florin. Pues Mike Eman a masacra pais Aruba creando e desaster financiero. Minister Presidente actual a duna un ehempel cla y raspa die “waar een wil is is een weg”. Nos ta consciente sinembargo cu e trabao no ta facil y e retonan ta grandi primordialmente na e manera cu a hereda Aruba for di Mike Eman . Si nos calcula 8 aña di Mike Eman malgastado mas di 8 MIYON pa aña den un Bureau cual e por a draai trankilmente cu 4 Miyon nos mester bisa cu a abuso aki a costa pueblo 64 MIYON extra pa complace amigonan y cumpra voto. 1% di BBO ta 60 MIYON florin, pues cu e abuso cu Mike Eman a comete solamente den su Bureau por a scapa pueblo 1% di BBO. Bureau di Mike Eman solamente na salaris plus werkgeversbijdrage den 2017 a costa pueblo 9.9 MIYON mientras Bureau di Evelyn Wever Croes den 2019 lo costa pueblo 2.9 MIYON florin un diferencia di 7 MIYON menos. Pueblo huzga pa Bo mes. Nunca pero nunca mas den historia di e pais aki bo mester confía pushi cu pisca, pues nunca mas por brinda Mike Eman y AVP un confianza. Manera Mike a maneha EMCO (cual a bay failliet 3 biaha) el a maneha nos Pais. Lo ilustra diferente comparacionnan mas den dianan nos dilanti, Parlamentario Endy Croes ta finalisa bisando.

