Departamento di City Inspector ta urgi tur doño di cacho pa zorg pa nan cacho keda den cura.

Den ley ta para cu un cacho no mag di ta riba caminda publico of riba teren di otro hende y tampoco nan no por ta un molester pa otro.

Aki nos kier a trese e ley di Hondenverordening

Art. 3.1

Houder van honden zijn verplicht zodanige maatregelen te treffen,dat deze hondengeen vrije toegang hebben tot de opebare weg of het terrain van derden.

Art 3.2

Honders van honden zijn verplicht er voor zorg te dragen dat geen overlast voor omwonenden wordt veroorzaakt door deze honden.

Comments

comments