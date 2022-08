Bureau City Inspector (BCI) tin un rol central den maneho di naturalesa y medio ambiente di Minister Ursell Arends. BCI ta encarga entre otro cu control riba e cumplimento (“handhaving”) den e maneho nobo di desperdicio. “Ya caba e proceso ta andando pa acapara BCI via ley pa por fungi como toezichthouders”, Minister Arends a añadi.

Den cuadro di e plan strategico a organisa pa BCI un localidad nobo na Oranjestad, na Caya Ernesto Petronia 64 riba caminda di Ponton. Minister Ursell Arends a bishita Bureau City Inspector (BCI) su localidad nobo y por a confirma pa su mes e calidad di espacio y cu e- team di BCI por opera debidamente for di eynan. Na e momento aki falta algun aspecto di infrastructura pa caba di regla pa asina BCI por ta debidamente ekipa.

E decision pa verhuis tabata un decision cu a wordo tuma despues di un evaluacion financiero caminda a resulta cu e espacio nobo lo reduci e gasto di huur drasticamente compara cu e localidad bieu.

“E momento tabata uno oportuno, considerando e rol importante cu BCI mester eherce den e maneho di desperdicio nobo cu a ser crea”, Minister Arends ta splica.

E localidad nobo ta parti di e vision pa un BCI moderno cu tambe ta bai enfoca riba nivel di servicio, eficiencia di trabao y accesibilidad pa comunidad.

BCI ainda ta den proceso di mudamento pa cual ta pidi comprension di comunidad mirando cu ainda no tin conexion di telefoon y internet pa e proximo dianan.

Minister Arends ta gradici e team di BCI pa nan pasenshi y comprencion den e proceso di mudamento, y tambe kier duna un palabra di elogio pa e muestra di compromiso cu cada uno a demostra di tin pa cu e bureau y pa cu comunidad di Aruba.