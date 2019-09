Bureau City Inspector ta haci suplica pa mantene Aruba limpi

Robby Rosel di Bureau City Inspector a duna di conocie cu Diasabra 21 di September, 2019 ta Dia Internacional di Limpieza pero esaki a keda celebra Diabierna 20 di September. A yega di celebra esaki den bario di Sta. Cruz pero e biaha aki a toca turno na bario di Noord. Segun Rosel tur cos ta bayendo bon y por mira e habitantenan ta yega cu nan autonan yena cu sushi pa tira afo. Esaki a tuma lugar riba ex-veld di Nacional y asina tur hende ta yega y deposita nan desperdicionan p’asina Serlimar lanta esaki pa hibanan dump. Esaki ta tuma luga un biaha pa aña y mas cu claro despues di esaki pa luna di December tambe lo bai tin e parti di limpieza cu Aruba ta haci pa tur bario tambe y esaki Bureau City Inspector ta sumamente contento tambe cune. Un cos si mester bisa cu e dia aki ta hopi hopi calor pero toch tur hende a yega y a haci uso di e oportunidad di e bakinan pa tira sushi afo. Loke ta pasa tambe cu tanto na Bureau City Inspector of tambe na Serlimar cuidadanonan ta entrega keho di lugarnan cu tin sushi. Tambe tin e pickupnan cu ta riba ruta den e barionan y tambe den casnan di pueblo of esnan cu a yama cu no tin transporte y akinan e pickupnan ta pasa y duna un man. Robby Rosel a bisa cu un cos cu e kier remarce riba dje ta cu hopi di e pickupnan cu ta yega nan ta yega sin un lona y sin cu e desperdicionan ta mara. Pesey kier a haci un suplica un biaha mas na cada un di e personanan aki pa por fabor corda semper ora ta carga sushidad manera mata y rama mester tin un lona pa tapa esaki. Pesey ta haci un suplica pa cu esaki. Bureau City Inspector tin flyer cu ta parti rond y tur hende cu a yega serca pa tira nan sushinan afo a haya uno p’asina nan tene cuenta cu mester mentene Aruba limpi. Corda cu bo ta haci rond di bo cas limpi pero si bo transporta esakinan malo, nan ta cai tur caminda y sushi nos medio ambiente unda cu bo pasa. Pa loke ta trata hero, stoof, washmachine etc. mester corda mara esakinan bon cu cabuya. Esaki ta lokje Bureau City Inspector kier a pidi comunidad pa tene cuenta cune den e parti di limpieza pa pafor ban mantene Aruba limpi.

