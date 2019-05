Bureau City Inspector ta controlando tur e damnan rond Aruba

Ta hopi tristo pa mira cu damnan cu ta wordo uza pa nos cunukeronan, ta bayendo atras. Tin di bisa cu siman pasa a cuminsa ta monitor cada un di e damnan den e bario di Santa Cruz.

Esaki, segun Sr. Robby Rosel, PR di Bureau City Inspector (BCI), ta mirando cu nan a haya diferente yamada di cunukeronan preocupa, cu damnan na Aruba ta bayendo atras, cu nan no ta ricibiendo atencion di parti di Santa Rosa, cu mester duna contesta ariba esaki pa loke ta trata limpiesa, y tambe mantencion di damnan y awanan cu nan mester pa planta.

Asina a dicidi cu lo sali ariba caya, mirando kico ta e situacion di cada un di e damnan aki. A bishita cuater dam den Santa Cruz. Y hopi di edamnan aki ta den un estado hopi deplorabel. Hopi sushedad, bestia morto, matanan cu ta crece den dam, bultonan di tera cu ta wordo montona. Y mester bisa cu esaki ta locual cu por a mira, boter, y diferente artefactonan cu no mester ta den e dam.

Automaticamente, Rosel a sigui bisa, cu esaki ta e mesun ciudadanonan ta haci esaki. Pero nan mester tene cuenta cu e dam ta pa e cunukeronan. Nan ta esunnan cu ta planta pa e comunidad haya fruta y berdura pa asina por bende y pa nan uzo diario. Ta p’esey ta hopi importante pa e damnan di awa aki wordo cuida. DOW ta esun cu ta encarga cu esaki, pero den pasado, Santa Rosa tambe tabata tin ploegnan cu tabata sali haci esakinan limpi, den cooperacion hunto cu DOW. Mester bisa cu Santa Rosa y DOW mester zorg pa e limpiesa di e damnan.

Na e sitio toch por ripara cu a cuminsa move e bestianan morto, na e parti patras di e dam. E sushedad tambe lo wordo movi.

BCI a tuma contacto cu Santa Rosa y DOW pa esaki tambe. Ta spera cu pronto di mira e damnan limpi bek, mirando cu lo drenta temporada di awasero. Y ta spera cu esakinan lo bira limpi. Y City Inspector, cu ta controla e parti di limpiesa, lo sigui controla e otro damnan den otro districtonan tambe.

Si mester gara un persona ta tira sushi, esakinan lo haya boet for di Cuerpo Policial. Bureau CIty Inspector ainda no a ta bevoegd pa duna boet.

Por ultimo, Rosel a bisa cu ta keda den man di DOW, pa haci e damnan limpi. Pero nan a tuma contacto cu DOW y cu directora di Santa Rosa, y ya caba DOW a manda ploeg pa lanta e bestia morto. Y sigur lo bay continua cu hacimento di rond di e dam limpi.

Santa Rosa lo mester bin haci e parti paden di e damnan limpi, preparando pa e temporada di awasero.

