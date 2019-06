Bureau City Inspector ta buscando doño di e auto Chevrolet S 10 preto

Tin hopi tempo para ariba e caminda di Bucutiweg dilanti The Vistal Mar 28, na Bucuti.

Bureau City Inspector a ricibi hopi yamada cu dilanti The Vistal Mar 28 na Bucutiweg Tin un pick up Double Cabina para pa basta tempo y ta stroba entrada pa un cas y ta ariba caminda publico.

Nos a bai wak e situacion y nos a combersa cu tur e bisiñanan y nan no sa di kende e auto aki ta. E auto no tin belasting paga y no tin ningun tipo di documento den e auto aki. Nos kier a pidi e doño pa por pasa kita e auto aki of tuma contacto cu nos na Bureau City Inspector na Pos Chiquito 47 of jama mi persona Robby Rosel na 5829777. Riba e combinacion di foto por mira e pick up aki. Si boso wak mas di e casonan aki please avisa ariba www.infrAruba.com.

