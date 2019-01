Bureau City Inspector lo cuminsa controla autonan bieu riba caminda publico

Bureau City Inspector (BCI) lo cuminsa controla tur autonan bieu staciona ariba caminda publico. Si tin cu move esakinan, lo purba move esakinan. Mirando cu rond di Aruba, hopi caminda tin hopi autonan bieu staciona, hopi mecaniconan di bou palo ta laga autonan bay perdi. Autonan cu no por ta den servicio mas ta keda mal tira ariba camindanan publico y tambe cierto camindanan priva.

Vocero di Bureau City Inspector (BCI) Sr. Robby Rosel a sigui bisa cu entrante 1 di februari lo cuminsa elimina cierto di e autonan aki, pa mantene e caminda limpi. Ta haci un suplica na e automobilistanan, e diferente mecaniconan, esunnan cu ta busca auto pa haya piesa, no laga e autonan aki mal tira ariba caminda. Ban haci uzo di nan, di por pressnan, of cualkier otro estilo pa asina esakinan por wordo elimina.

Na Tanki Leendert ariba un caminda publico, BCI tin basta dia ta concentra ariba dje, unda autonan ta wordo treci akinan y e bisiñanan ta trece hopi reclamo door cu dia pa dia nan ta crece mas. Probablemente esaki ta autonan cu a wordo treci pa wordo drecha y no tin salida di e autonan aki y e bisiñanan ta trece dilanti, cu e persona cu tabata drecha auto ya no ta biba eynan mas.

Tin varios di e autonan ta sin number y ora e auto ta sin number kiermen cu e no ta core mas, dus esey ta bay bira e caso, unda ta duna un tempo te cu dia 15 di februari pa por cuminsa actua. Despues di e fecha aki, BCI lo bay cuminsa tuma esaki den serio y accionnan lo bay cuminsa cu diferente towingnan, lo bin busca e autonan pa nan wordo gepress.

Si cualkier doño kier su auto, e por bay busca su auto. E bay buscanan pa asina e tin’e na su cas of cualkier otro caminda, pa asina e doño mes deshaci di e auto. Si lag’e ariba caminda publico, e posibilidad t’ey cu e doño por perde. Si e no tin e number, cual ta para den articulo 55, cu si e auto no tin seguro, no tin number y ta para ariba camindanan publico y cu ta den mal estado, automaticamente, esakinan lo wordo hiba y wordo deshaci di nan, nan lo wordo machika y asina e doño ta perde su auto sigur.

Autonan bandona ta trece hopi bestia, causando molester pa e bisiñanan. No ta deseo di BCI pa bisiñanan biba malo den nan cas, cu sushi rond di dje. Asina cu e auto wordo hiba for di sitio, nan ta bay wordo gepress.

Autonan bandona den bario, ta sugeri pa bisiñanan purba comunica cu e doño pa purba yega na un solucion. Tin tambe diferente autonan na cas, ta preparando hunto cu trahadonan di BCI, ta laga un carta atras, cu e doño por tuma contacto cu BCI, y nan lo haya e servicio aki. Tambe por meld via e page di Infraruba.com unda cu ta duna e informacion aki y tambe BCI lo duna e servicio aki.

Mas lihe e doñonan bay cu e autonan bay cu nan, mas lihe Serlimar y DOW lo haci e area limpi pa despues wordo cera cu piedra pa niun auto mas pasa y tambe lo bin cu’n borchi unda ta indica pa no tira sushi, segun Sr. Robby Rosel, PR di Bureau City Inspector.

