Bureau City Inspector informando riba e topico di ley di cacho

B.C.I. hunto cu K.P.A. ta forma parti di nos Dog Control Unit (DCU). B.C.I. na e momentonan aki ta actua solamente riba kehonan cu ta hopi urgente conforme nos Ley di Cacho.

Por ehempel :

Un kleuterschool unda tin cacho cu ta molestia e muchanan y ta kita pan for di man di un mucha.

Un restaurant riba beach cu tin varios cacho cu ta molestia e turistanan ora nan ta sinta ta come y hasta subi ariba mesa.

Na Eagle Beach nos a hanja varios keho di “Turtuga Aruba” unda cu varios cacho ta coba y saca e webonan di turtuga.

Un restaurant cu tin varios cacho cu ta molestia e clientenan y hasta a morde un mucha.

Barionan unda tin varios cacho cu ta peligroso y ta cana rond riba caya y ta stroba e habitantenan di cana of core bicicleta pafo.

Ley di Cacho ta papia di “houder”. Kico ta un houder? Un houder ta encera e doño di cacho, pero tambe esunnan cu ta carga responsabilidad, maske ta temporal, pa e cacho. Por ehempel, esun cu a oper’e y tambe esun cu ta pone cuminda p’e.

Articulo 3 di nos Ley di Cacho ta bisa lo siguiente:

Lid 1: E “houder” di e cacho ta obliga pa percura cu e cacho no tin acceso na caya of tereno di otro (p’esey e lema: tene bo cacho den bo cura).

Lid 2: E “houder” di e cacho tin e deber pa e cacho no causa molester den bario.

Lid 3: Minister por añadi mas reglanan pa ehecuta lid 1 y 2.

B.C.I. ta registra tur keho di cacho cu drenta. Despues ta screen esunnan cu ta hopi urgente y cu no por warda. Eseynan ta haya nos atencion prome.

Ora captura un cacho door di DCU/B.C.I./K.P.A., e ta wordo hiba na e Centro di Contro di Cacho (CCC). Na e CCC ta yena un formulario di unda y pakico e cacho a wordo hiba. Una bes cu e cacho wordo entrega na CCC, e trabou di DCU/B.C.I./K.P.A. a termina.

Pa e rason ariba menciona B.C.I. ta conseha tur “houder” di cacho na Aruba, pa cuida debidamente di nan cacho y percura pa nan cacho ta den cura. Asina ta evita un multa indesea.

Cacho den cura, Ley e ta!

Comments

comments