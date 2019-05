Bureau City Inspector buscando doñonan di cas bandona na Madiki

Siman pasa un cas bandona na Madiki a wordo kima door di algun vagabundonan. Un biaha caba a laga haci e cura di e cas limpi, pero ta e mesun bisiñanan ta esunnan cu tira nan sushinan den e cura di cas. Sr. Robby Rosel, vocero di Bureau City Inspector, ta amplia mas riba e situacion aki.

Doño di e cas mes a fayece dos aña pasa, y un yiu homber di e doño a keda den e cas. Pero actualmente e yiu ta na hospital, pero e ta un persona tambe adicto. Pa e motibo ey, por a yega cerca, pa haci un inspeccion ariba e cas, pa sigui investiga mas a profundo, pa saca afo ken ta e siguiente doño di e cas, ken ta esun cu ta zorg pa e persona adicto den e cas. Tambe pa asina nan por yega na un conclusion, kico lo ta e decision pa e cas.

E cas mes a scheur, na e parti patras, door di e candela. E ta un cas basta bon, pero e parti patras si a scheur, e dak di asbest tambe ta garnando den otro. Hopi sushedad tin rond, tin hopi sushedad cu e bisiñanan mes ta tira den e cura. Esaki por a saca afo for di investigacion.

Ta keda na Bureau City Inspector pa sigui busca paradero di e doñonan di e cas.

Sr. Rosel a pidi encarecidamente pa tuma contacto cu Sr. Rosel, na BCI, unda cu lo sinta pa papia pa wak pa yega na un decision na e cas.

E cas en cuestion por wordo bendi, tin bisiñanan cu kier cumpra e cas aki, pero mester yega na contacto cu famianan, mester yega na areglo pa bay over na bende e cas. Ta trata di e cas Aureliastraat 16, na Sta. Helena. E ta un cas banda di caminda, un mahos bista pa mira un cas den un situacion asina.

E siguiente paso cu lo bay tuma ta pa purba pa wak con BCI lo por yega pa haci limpiesa di e cas aki. No ta priminti mucho ainda, pa motibo di cu e tin un doño. E ta existi y lo mester check cun’e si e ta bay di acuerdo y e mes lo zorg pa haci e parti di e limpiesa di esaki.

Lo mester sinta na mesa cu e doñonan pa wak kico ta bay haci cu e cas aki. Sea ta cera e cas full, of lo mester basha e cas abou.

