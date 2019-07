Bureau City Inspector a haya hopi melding di criamento di bestia den centro di playa

Segun Vocero di BCI Sr, Robby Rosel cu durante e siman aki cu ta tras di lomba hopi melding di personanan cu tin cria di galina, porco, gabrito den playa. Mesora nos a manda nos team di BCI pa e sitio pa hasi un control si enberdad tin cria di bestia den playa y esaki ta e caso. Berdad nos a encontra un par di galina cera den un hoki y cu tin un poco holo malo .Nos a papia cu e doño di cas y splike cu no por cria galiña den e bario di Oranjestad paso cu e ta den beboudekom. BCI a duna e doño 1 siman pa por hiba esaki nan pa un cunucu y asina lo no tin molester pa e bisinanan. BCI kier a pidi tur esnan cu ta cria bestia den centro di beboudekom pa no hasi esaki pasobra bo por haya un boet segun ley stipula . Ariba e combinacion di foto por mira e situacion.

