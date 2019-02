Bureau City Inspector a bolbe haya e compania Cala Romana N.V. ta funciona sin permiso

Durante siman pa mas o menos pa 3.15 Bureau City Inspector a bolbe Sali pa bay controla na Seroe di Cristal pa locual e proyecto di garnado di Piedra cu ta Cala Romana N.V cu lo ta operando sin permiso. Personal di Bureau City Inspector hunto cu nan Hoofd van Dienst Sr Kevin Peterson a presenta na e sitio y a constata cu en berdad e compania tabata den operacion y na e momento ey tabata bezig cu garnamento di Piedra. Esaki no ta prome biaha cu mester a acudi na e sitio aki. Mesora e team a papia cu e propetario cu ta Sr T.K.A.Lieuw.Ela declara cu e no tin permiso Pa opera. Esta cu e NO tin un Hindervergunning. Sr Lieuw a ricibi un boet pa motibo cu e ta opera sin permiso.Sr Lieuw a wordo bisa pa para tur trabounan di imediato, cual ela cumpli cune di biaha. A splike cu hayando boet asina por tin influencia riba su petishon pa su permiso. Esaki ta di tres biaha cu e compania aki ta haya boet pa opera sin permiso(Hindervergunning).Importante ta pa menciona cu aña pasa Huez a dicta sentencia cu e compania no por opera tanten cu nan no tin un Hindervergunning.

Articulo Relevante di Hindervergunning:

Articulo 1:

Ta bisa claramente cu ta prohibi pa traha sin permiso di Minister di Husticia y Minister di Obras Publico.

Articulo 17 :

Ta duna Minister di Husticia hunto cu Minister di Obras Publico hasta e derecho di cera e compania si e ta operando sin un “Hindervergunning”.

