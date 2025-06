Na Babylon hotel a tuma lugar un recepcion pa mr. Ady Thijsen pa tuma despedida dje como Minister Plenipotenciario di Aruba y Representante di Aruba na Union Europeo. E recepcion a conta cu diferente invitadonan entre nan un delegacion di Eerste Kamer encabesa pa presidente di Eerste Kamer Jan Anthonie Bruin, Peter van Haasen miembro di Tweede Kamer, ex Prome Minister di Hulanda Jan Peter Balkenende, ex Prome Minister di Aruba Evelyn Wever-Croes, ex minister di Husticia di Hulanda prof. Ernst Hirsch Ballin; diferente embahadornan entre otro di Colombia, Guatemala, Filipinas y Sur Africa y representantenan di Gabinete di Minister Plenipotenciario di Sint Maarten, Gabinete di Minister Plenipotenciario di Curaçao, ministerio di BZK, ministerio di Enseñansa y representantenan di OCTA.

Despues cu PR di Gabinete di Aruba Sidney Kock a yama e huespednan bon bini, e cantante Jeremy Garcia a interpreta e himno Aruba Dushi Tera. Directora di Gabinete di Aruba Joselin Croes LL.M/M.Sc a hiba un discurso den cual ela mira bek riba e periodo di Ady Thijsen como Minister Plenipotenciario y Representante di Aruba na Union Europeo. Señora Croes a bisa cu Ady Thijsen nunca a mira Gabinete di Aruba como un oficina, pero como un brug entre Aruba y Hulanda y entre Reino Hulandes y Union Europeo. ‘E tabata kier pa hende sa kico Gabinete di Aruba ta representa. Cu e no ta un edificio misterioso cu un lenguahe dificil y cu hende cu bachi y dashi, pero un caminda pa contecta, coopera y principalmente di hende. Durante su periodo como Minister Plenipotenciario ela haci Aruba mas visibel na Hulanda, Reino Hulandes y Europa. Ela busca cooperacion cu municipionan, embahadanan y universidadnan. Tur esaki pa pone Aruba riba mapa y asina sirbi su pais, tabata palabranan di Joselin Croes.

Joselin Croes a menciona e trayectoria largo di Ady Thijsen den politica, cu e ta un defensor di un “Geschillenregeling” pa Reino Hulandes y ta kere den mas participacion di “bijzondere gedelegeerden” den debate riba Ley di Reino (Rijkswetten). Joselin: ‘Su conocimento y empeño a culmina den organisacion di un exitoso simposio riba 70 aña di Statuut den Nieuwspoort aña pasa.’

Ady Thijsen na su turno a hiba un discurso unda ela cuminsa na bisa cu e funcion di Minister Plenipotenciario di Aruba y Representante di Aruba na Union Europeo tabata un bunita manera pa a cera su carera politico di 20 aña. Ela para keto riba su trabao na Hulanda y Bruselas. Un biaha mas sr. Thijsen a argumenta pakico mester bin un Areglo di Disputa (“Geschillenregeling”); duna parlamentarionan Caribense como “bijzondere gedelegeerden” derecho di voto banda di derecho pa entrega mocion y amienda durante reunion den Tweede Kamer riba leynan di Reino (rijkswetten). Tambe sr. Thijsen a bisa cu mester bin claridad ki ora y con e paisnan den Reino lo mester brinda ayudo y sosten na otro y cu lo mester introduci un Conseho pa Derecho Humano pa Reino Hulandes, mescos cu tin un Raad van State pa Reino Hulandes. ‘Esaki no ta kita afor cu mi ta kere den un Reino fuerte, basa riba convivencia, cooperacion, tuma decision conhuntomente y hunto carga responsabilidad,’ asina sr. Thijsen a bisa.

Finalmente sr. Ady Thijsen a gradici tur esnan pa e sosten y confiansa e ultimo tres añanan pa e por a haci su trabao como Minister Plenipotenciario di Aruba y Representante di Aruba na Union Europeo.