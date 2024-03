Minister Plenipotenciario mr. Ady Thijsen y esposa a tene un recepcion pa celebra Dia di Himno y Bandera na Hulanda. Desde 2015 Arubahuis ta tene un recepcion pa invitadonan for di e mundo politico, embahadornan, functionarionan halto di Estado of di ministerionan cu lasonan estrecho cu Aruba. Tambe miembronan prominente for di e comunidad Arubiano na Hulanda y representantenan commercial y di institutonan di enseñansa tanto riba nivel di HBO como Universidad.



Entre e huespednan tabata burgemeester di Den Haag Jan van Zanen, ex-burgemeester di Venray Leontien Kompier y miembro di Eerste Kamer Tekke Panman. For di e cuerpo diplomatico tabata presente entre otro embahadornan di Alemania, Uruguay, Norwega, Dinamarca y representante di embahada di Cuba, Colombia, Costa Rica, Peru, Chili, Panama y Italia.E programa oficial a cuminsa cu canto di nos himno Aruba Dushi Tera pa e cantante y e participante di The Voice of Holland. Minister Plenipotenciario mr. Ady Thijsen a cuminsa na bisa cu e ta hopi contento cu hopi hende a acepta e invitacion pa celebra nos Dia Nacional. ‘Un dia cu nos ta orguyoso dje y ta un dia pa wak bek y mira padilanti. Aruba semper a hunga un rol importante riba e tema di structura estatal y lo kier tuma e rol aki bek door di ta mas visibel na Hulanda. No rond di Binnenhof so, pero tambe na nivel di municipio y provincianan. Esaki tambe ta conta pa Union Europeo. Esaki a resulta den un vision cu ta concentra riba un cantidad di pilarnan.Esaki ta implica bon relacion cu Gobierno Central, Eerste y Tweede Kamer y e ministerionan. E otro pilar ta e municipionan y provincianan; mescos cu ta e caso cu Hogeschoolnan y Universidad. Contacto cu e embahadanan tambe ta forma parti di e vision aki. Importante ta pa fortifica nos relacion cu Union Europeo,’asina Minister Thijsen a bisa.

E mandatario siguientemente a elabora riba e plannan y proyectonan pa aña 2024, cuminsando na menciona cu durante di e OCT-EU Forum na Bruselas na February ultimo Aruba a keda elegi como presidente di e conferencia ministerial di OCTA y lo organisa e conferencia ministerial otro aña na Aruba. Tambe cu Aruba na mesun momento ta carga e presidencia di e executive committee di OCTA. Minister Thijsen: ‘Na Bruselas nos Prome Minister Evelyn Wever-Croes a firma un acuerdo di 15 miyon euro pa e miembronan di OCTA, mientras cu Minister di Asuntonan Economico Geoffrey Wever a firma un acuerdo di 14.2 miyon euro pa digitalisacion di e aparato gubernamental di Aruba.’

Minister Thijsen a sigi pa menciona cu na comienso di maart Gabinete di Aruba a haci entrega di su Relato Annual 2023 na Prome Minister Evelyn Wever-Croes; cu despues di hopi aña, na april benidero lo tin un Arubadag na Broodfabriek na Rijswijk. Sr. Thijsen den su discurso a enfatisa cu Gabinete di Aruba ta pa nos Arubianonan na Hulanda pa brinda sosten unda por. ‘Un otro grupo di Arubiano cu tambe ta hopi importante pa nos, ta nos studiantenan. Pa estrecha e laso cu nos studiantenan, a dicidi pa tene un serie di encuentronan bou di e nomber Ban Topa.

Esaki como meta pa brainstorm cu studiantenan riba topiconan cu ta importante pa nan manera vivienda, seguro medico, guia y e retonan pa biba y studia na Hulanda. Keda den contacto cu nos studiantenan tambe ta importante pa stimula nos profesionalnan pa bai bek Aruba, mirando cu tanto e sector publico como e sector priva ta desea di mira mas di nos hendenan bin bek Aruba,’ segun Minister Thijsen den su discurso.

E mandatario a para keto na e bon relacion cu Gabinete di Aruba tin cu hopi embahadanan na Hulanda y cu e aña aki lo sigi fortalisa e lasonan aki pa yega na proyectonan di cooperacion concreto cu ta beneficia ambos pais. Sr. Thijsen a bisa cu e anochi aki tambe ta un momento pa comparti cu e huespednan e situacion actual na Aruba. Segun Minister Thijsen e recuperacion di Aruba segun IMF y agencianan di ratings ta impresionante. ‘Aruba su economia a conoce un crecemento enorme den e ultimo dos añanan; nos GDP a yega na un nivel di prome cu e pandemia y Aruba pa dos aña consecutivo tin un surplus riba cu presupuesto.

Turismo como nos pilar economico mas principal ta kibrando records. Tur esaki ta duna Aruba tambe e oportunidad pa mira con pa traspasa e prosperidad aki cu nos ta mira den e cifranan macro-economico, na e bienestar di henter e población. Na mesun momento Aruba ta conciente cu mester diversifica su economia. Nos ta kere cu e transicion di energia lo contribui na e diversificacion aki y crea pilarnan nobo. Aruba a mustra cu no unicamente nos por bons bek, pero tambe nos por bons padilanti.’

Finalmente Minister Thijsen a gradici e huespednan pa tabata presente cu sigur ta un muestra di amistad y cu un cariño grandi pa Aruba y cu e palabranan aki a haci un brindis riba un mihor futuro pa Aruba.

E conocido saxofonista Arubiano Delbert Bernabela a brinda e publico presente cu musica Arubiano.