Bunita diseño orginal di DNM cu ta boga pa proteha nos strea di lama

Riba diaranson 10 di juni, Directie Natuur en Milieu (DNM), a realisa algun trabou di investigacion y monitor di nos beachnan pa midi turbulencia di lama y visibilidad. Durante e bishita na algun di e beachnan, e trahadornan di DNM a tuma nota di e especienan di lama cu ta mas cerca na oriya di lama. No ta desconoci pa nos cu hopi especie ta mas confortabel ora menos hende ta frecuenta nos beachnan. Pa e ocasion aki a tuma nota di e streanan di lama hopi di cerca. Esta bunita esaki tawata pa aprecia. Pero tambe a tuma nota cu tin hende local cu ta coy e bestianan aki di lama pa saca nan potret. DNM kier reitera cu e especie aki Oreatus Reticulatus, strea di lama, redu cushion sea star, tambe conoci como e West Indian sea star, ta un especie protegi manera stipula den e Decreto Nacional flora y fauna local (Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna), segun e Ordenansa nacional di proteccion di naturalesa (Natuurbeschermingsverordening – AB1995no2). No ta permiti pa coy e streanan y mucho menos pa saca potret cu nan. Ta pone e strea di lama den un stress innecesario y como consecuencia e por muri pa falta di oxigeno, pues e pober animal ta stik. Laga e strea di lama caminda e ta pertenece, den lama y no den bo man.

E team di DNM a keda preocupa cu e hecho cu e persona na prome instante no kier a pone e strea di lama bek den lama. Ta na nos beneficio pa cuida di nos naturalesa y e especienan, p’esey tambe mester di mas conscientisacion pa loke ta trata proteccion di e especienan y kico tur no ta permisibel pa haci cu e bestianan y tambe cierto mata protegi.

Un diseño grafico di e potret masha bunita cu nos colega a logra saca di un strea di lama, hunto cu e bunita poema di e PR team di DNM, a resulta den un exito total. E diseño original aki a logra riba e Facebook pagina di DNM te cu diahuebs, 11 di juni, pa 3or di atardi, un cantidad di 400 shares y a logra cu e cantidad di hende cu a wak esaki a yega riba 22 mil. DNM a keda masha contento cu e exito di e post aki riba e medianan social y kier a comparti’e cu esnan cu no a logra wak esaki ainda via e otro medionan.

