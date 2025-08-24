Diadomingo anochi riba Linear Park personanan a mira discusion andando entre homber y muhe cu ta bayendo den un pelea. A notifica polis di biaha y por a mira un cantidad di Polis presente ya cu a keda informa cu tin grupo di hende ta cla pa bringa. Pero na yegada di Polis a yega para dos vehiculo cu lo ta envolvi cu hendenan a informa Polis. A compronde cu ta problema di pareha unda e señora a discuti formal cu e homber cu ta bebi y evita cu e homber core auto a laga e sinta nan banda y evita haya su mes den desgracia. Polis a intermedia y asina tur hende a bay nan cas trankilo.