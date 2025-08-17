Trafico a pega un rato diasabra anochi riba caminda di Turibana net dilanti e mall, personanan pasando a kere na prome instante cu auto a dal un hende y cos a bay foi man y a yama Polis reporta cu vehiculo a alcansa hende. Patruyanan a keda dirigi cu urgencia pe sitio y ambulance tambe.
Na yegada di Polis e storia a cambia, a topa cu un homber si riba caminda y poco bochincha entre homber y muhe. Algun hende a informa polis cu si nan no a hala nan lo por a dal e homber debi cu e tabata riba caminda.
Durante combersacion a constata cu tabata un problema di pareha cu a bay foi man unda e homber a opta pa bula foi auto debi cu e situacion tabata tenso cu e muhe den e auto. Ambulance a presenta y paramedico a brinda asistencia ne homber y a keda transporta pa hospital.