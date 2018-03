Bukinan di Telefon 2018 reparti pa tur cas na Aruba

Durante e dianan aki e Buki di Telefon 2018 ta keda reparti pa tur casnan y negoshinan rond Aruba. Post Aruba NV ta haci entrega di e buki telefonnan via adres of postbus. SETAR ta informa cu si cualkier persona of Negoshi tin mester di buki extra, por pasa buska esaki na cualkier Teleshops of SETAR Store.

Buki telefon ta consisti di paginanan Prologo, paginanan Blanco, paginanan pa Comunidad y paginanan Geel. Den e paginanan pa Comunidad por haña e codigonan international, informacion di departamentonan di gobierno, informacion di fundacionan, e scedule di Arubus, Precaucion y Tipnan pa temporada di Horcan, Proverbio, Dicho y Expresion na Papiamento y camindanan pa explora na Aruba.

Riba e potret por mira e portada di e buki di Telefon 2018 por observa cura di casnan di antes. “Transhinan” ta rustico y a bin bek na moda. Nan ta duna un toke di cunucu, e sentimento di ta un cu nos naturalesa. Añanan anterior e curanan aki tabata ser uza pa marca e teritorio di un propiedad y tene bestia afor. Ta parce cu tipo di curanan aki incluso curanan di cadushi tabata dispareciendo y wordo bandona. Curanan di bloki a bira na moda y a tuma nan lugar. Transhi y cura di cadushi ta mas trabao pa traha. Na e banda positivo, nan no ta haci daño na nos systema ecologico cual ta haci nan bon pa nos medio ambiente.

Algun ta bisa cu e tipo di curanan aki ta forma parti di Aruba su herencia Irlandes. Nos ta bisa, nan tabata djeis un parti di nos manera di biba den pasado. Si nos wak rond di nos awendia, mas y mas nos ta ripara cu a bin diferente variacion di transhinan rond. Nan ta mustra moderno y alabez rustico y nan ta duna un toke unico.

Awor cu e transhinan aki a bin bek na moda, nan a bira mas moderno y den style. Mas cu tur cos nan ta bon pa nos medio ambiente. Door di esaki ta parce cu nos ta discubriendo nan di nobo cu tema e aña aki: “Nos Pasado, Nos Futuro. E ta referi na e stimacion pa loke ta di nos y nos pasado. Pa aprecia nos herencia como base nan pa nos futuro.

