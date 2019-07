Buki nobo pa mucha ‘E Cuebanan Scur’

Autor Yolanda Croes tabata na biblioteca pa presenta su ultimo buki pa mucha, e di dos den e serie ‘E aventuranan di Didi y su gang’, titula “E Cuebanan Scur’. Un buki pa mucha den categoria di edad di 10 pa 12 aña. Sra. Yolanda Croes a bishita directora di Biblioteca Nacional Aruba, sra. Astrid Britten y hefe di Dept. Arubiana sra. Des Croes pa un entrega oficial di su buki, asina percurando pa hopi mucha por lesa su buki nobo na biblioteca. Yolanda ta pasando diferente libreria tambe pa firma su buki actualmente.

Yolanda Croes ta un autor local bon conoci y hopi productivo. Algun di su bukinan ta: ‘Unda Bo Ta Mami?’, ‘Perdi riba lama’, ‘Acompaña pa un angel : e tragedia di buelo 2000’ y ‘E fucu di e piedra pretonan’. Ademas e ta director di Fundacion Scol di idioma, e ta biba na Sero Colorado y ta conoci tambe como cantante y musico. Den su oranan liber e ta toca guitara y tabata tin su propio banda ‘E Motibo’.

Muchanan na Aruba y Boneiro ya ta lesando e ‘E Cuebanan Scur’ y pronto esnan di Corsou tambe ya cu Sr. Ingmar Kock di TeleKorsou ta yegando Aruba pa un entrevista amplio cu e autor. Segun Yolanda Croes “Lesamento ta enrikese un mucha su mente, ta expande su horizonte y ta kishiki su creatividad te c’un dia nan mes por yega na skirbi”. ‘E cuebanan Scur’ ta un storia di aventura den e mondinan di Sheedaharaca, unda e yiunan di hende, hunto cu nan amigonan nobo cu ta biba leu bou tera, ta lucha contra Mago Arbeloc, e Rey di Boa cu ta causando tanto destruccion na nos naturalesa. E buki a keda publica net na cuminsamento di vakantie grandi y e ta yen di magia y suspenso.

Prome den e serie di ‘E aventuranan di Didi y su gang’ ta ‘Mingi y e Mago Malbado’. Su buki ta na benta na librerianan local de Wit & van Dorp, Plaza Bookshop y na Bruna. E storia a keda ilustra pa artista Armando Goedgedrag. Redaccion di e manuscrito tabata den e mannan profesional di Sra. Gina Ramsbottom. Diseñador grafico, Irene Peterson a diseña e layout di e obra. Coreccion di ortografia di Papiamento tabata na encargo di Sra. Swinda de Cuba-Arendsz. Tanto Irene como Yolanda a keda contento cu e resultado y e produccion final.

E autor ta skirbi storia pa adulto y mucha, algo cu ta hopi special como cu nan ta dos grupo meta diferente. Con bin? Segun Yolanda Croes “e diferencia entre skirbi pa adulto of mucha ta hopi grandi. E ta diferente den escohencia di palabra, construccion di frase, e composicion y tambe bo mester mas creatividad den con ta splica e mucha e tema of mensahe.” “Mi a cuminsa skirbi pa adulto pero despues mi a wordo inspira hopi dor di mi nietonan, nan desaroyo, nan aventuranan y mi kier a conta nan storia y asina mi a dirigi mi mes mas riba mucha y mi a explora e mundo di mucha mas y mas”.

Ki conseho Yolanda Croes tin pa escritornan hoben? “Lesa hopi, djis skirbi y skirbi hopi, prepara bo mes, haci research, bay curso, conoce bo genero, studia e caracternan den bo storia y con nan ta desaroya nan mes, lesa hopi, lesa hopi y lesa ainda mas.” Cua storia (nan) Yolanda Croes ta desea di skirbi den futuro? “Mi kier skirbi storia basa riba recuerdo di e añanan cincuenta, tempo cu mi a lanta, storianan di mi mama, famia, con e custumbernan tabata e tempo ey, mi experencianan como studiante y mucho mas.

Yolanda ta un autor hopi disciplina? “Sigur cu si! Mi tin mi negoshi, mi Scol di idioma, hobbynan pero mi ta skirbi disciplina, casi tur dia y despues ta repasa loke mi a skirbi, mi ta corigi y redacta, cambia, purba di yega na e punto cu mi ta satisfecho cu mi por manda mi storia pa un redactor cu ta sigui duna conseho y asina e proceso ta sigui.”

E publicacion aki a keda realisa cu sosten di dos cofinanciador grandi, esta UNOCA y Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied y tambe a haci donacion Kiwanis Club of Aruba y Setar. E buki ta costa 25 florin. ISBN 978 99904 69 45 5. Personanan interesa por tuma contacto cu e autor pa medio di un E-mail na [email protected] of [email protected] of yama na Cell. # 699 0644 of por contact Yolanda Croes riba Facebook.

