Buki “Negoshi di Koffee na Aruba” a keda introduce den idioma Ingles

E buki ‘E negoshi di koffie na Aruba: e ruta Colombia-Aruba-Merca’ skirbi pa Sr. Benjamin Romero a keda traduci na Ingles. Romero a pensa di amplia e contenido, revisa esaki y a laga traduci esaki cu un otro grupo meta den mente. Romero a entrega ‘The Coffee trade in Aruba: the Colombia-Aruba-U.S. route’ na directora di Biblioteca Nacional Aruba, sra. Astrid Britten. Romero a splica cu den su investigacion continuo el a topa cu mas material visual. Y tambe el a agrega e negoshi di coffee awendia na Aruba. Esaki ta prome buki di Romero cu tin mas cu 20 aña trahando den prensa. El a yega di ocupa diferente funcion na matutino Bon Dia Aruba. Un otro publicacion di Benjamin Romero ta ‘E Caya di Monche’. Benjamin Romero a gradua for di universidad den Periodismo y Comunicacion Social. Presentacion di e version na Papiamento a tuma lugar Biblioteca Nacional Aruba tres aña pasa y sra. Gina Ramsbottom a traduci e buki na Ingles un aña despues. Romero a investiga e historia di negoshi di koffie na Aruba y tambe e negoshantenan cu tabata hunga un rol grandi. Esaki sigur ta un parti di Aruba su historia no mucho conoci cerca un publico grandi. Bishitantenan di biblioteca por consulta e buki na Dept. Arubiana.

