Diahuebs dia 14 di augustus 2025, a tuma lugar pa di 3 aña consecutivo e actividad di Buki di Pret. E aña aki e actividad a tuma lugar riba e grandioso crucero “Carnival Celebration”, ofreciendo na 47 participante entre e edadnan di 7 pa 12, un momento memorabel y educativo den e mundo fascinante di turismo.
E iniciativa special aki, organisa pa Aruba Tourism Authority den colaboracion cu Aruba Ports Authority N.V., ta enfoca riba inspira e futuro generacion di Aruba. E actividad ta brinda e oportunidad exclusivo pa por experencia e industria crucero di mas cerca. Pero tambe ta un oportunidad pa combina diversion cu educacion.
E dia tabata yena cu diferente actividad, entre otro un recorido den e crucero, a disfruta di un dushi plato di cuminda, diferente weganan y un despedida cu regalo pa nan “back to school”. E alegria cu e muchanan a expresa na final ta subraya con exitoso e actividad aki tabata ta.
Durante e actividad aki, Minister di Turismo, Transporte y Labor mr. Wendrick Cicilia, a duna un mensahe inspirativo, sigui pa algun palabra di motivacion di Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority. Mario Arends tambe tabata presente, representando Aruba Ports Authority N.V.
Un gratitud special ta bai na Buki di Pret pa nan aporte y tambe pa nan dedicacion cumpliendo e soñonan di e muchanan. Aruba Tourism Authority conhuntamento cu Aruba Ports Authority N.V. ta mas cu orguyoso di por contribui den actividadnan educativo.
Sin laga afo A.T.A. y APA N.V. ta gradici Carnival Cruise Line pa habri nan porta un biaha mas pa Buki di Pret, pa crea e oportunidad pa Aruba su futuro embahadornan di turismo experencia e industria crucero. Tambe un danki na Fofoti Tours and Transfers, Rodman Think Branding y dentista Hagens.